Дуже оригінальна подача цього торта не залишить осторонь нікого. Він настільки яскравий, а ще смачний, що підійде до свята: дитячого чи дорослого.

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Спробуйте приготувати торт "Кавун" вдома та здивуйте смачним десертом рідних та близьких.

Рецепт торта "Кавун"

Час: 3 години

3 години Порції: 6 – 8

Інгредієнти для бісквіта:

– 70 грамів свіжого шпинату;

– 70 грамів молока;

– 50 грамів олії;

– 120 грамів борошна;

– 60 грамів цукру + 10 грамів ванільного цукру;

– 1 яйце;

– 8 грамів розпушувача.

Для желе:

– 50 грамів води + 8 грамів желатину;

– 300 грамів вишневого компоту чи соку;

– ягоди лохини чи чорниці.

Для крему:

– 300 грамів жирних вершків (33%);

– 200 грамів натурального йогурту;

– 14 грамів желатину + 70 грамів холодної води;

– 5 ложок цукрової пудри.

Приготування:

Викладаємо в блендер промитий шпинат і молоко та перебиваємо в пюре.

До яйця додаємо цукор і ванільний цукор і гарно збиваємо вінчиком. Додаємо олію і шпинат, вимішуємо.

Борошно з'єднуємо з розпушувачем, висипаємо до шпинатної маси. Вимішуємо вінчиком і переливаємо в форму застелену пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 25 хвилин. Даємо випічці охолонути.

Заливаємо 14 грамів желатину 70 грамами холодної води і залишаємо набухати.

До вершків додаємо цукрову пудру і збиваємо крем. Змішуємо крем, білий йогурт та розтоплений желатин. Заливаємо поверх бісквіта і даємо крему застигнути.

Заливаємо 50 грамів води + 8 грамів желатину, та дайте набухнути. Розтоплюємо желатин, вливаємо до компоту чи соку, розмішуємо і заливаємо поверх білого шару. В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Залишіть в холодильнику до повного застигання і подавайте.

Смачного!

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