Дуже оригінальна подача цього торта не залишить осторонь нікого. Він настільки яскравий, а ще смачний, що підійде до свята: дитячого чи дорослого.
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Спробуйте приготувати торт "Кавун" вдома та здивуйте смачним десертом рідних та близьких.
Рецепт торта "Кавун"
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- Викладаємо в блендер промитий шпинат і молоко та перебиваємо в пюре.
- До яйця додаємо цукор і ванільний цукор і гарно збиваємо вінчиком. Додаємо олію і шпинат, вимішуємо.
- Борошно з'єднуємо з розпушувачем, висипаємо до шпинатної маси. Вимішуємо вінчиком і переливаємо в форму застелену пергаментом. Випікаємо при 180 градусах 25 хвилин. Даємо випічці охолонути.
- Заливаємо 14 грамів желатину 70 грамами холодної води і залишаємо набухати.
- До вершків додаємо цукрову пудру і збиваємо крем. Змішуємо крем, білий йогурт та розтоплений желатин. Заливаємо поверх бісквіта і даємо крему застигнути.
- Заливаємо 50 грамів води + 8 грамів желатину, та дайте набухнути. Розтоплюємо желатин, вливаємо до компоту чи соку, розмішуємо і заливаємо поверх білого шару. В желе закиньте ягідки, ніби це кісточки кавуна. Залишіть в холодильнику до повного застигання і подавайте.
Смачного!