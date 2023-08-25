Якщо вам не вдалося цього року відпочити на сонячному узбережжі Італії та скуштувати колоритну кухню – приготуйте одну з найпопулярніших місцевих закусок вдома. Її можна подавати як зі свіжими помідорами нарізаними дрібними кубиками, так і з в'яленими.
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Італійці купують для цієї страви спеціальні брускети, які заздалегідь вимочують у соку помідорів, але їх можна замінити звичайними українськими хлібцями, або підсушеним хлібом.
Рецепт літньої закуски з помідорів та анчоусів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Миємо та очищаємо від шкірки свіжий помідор, видаляємо насіння та нарізаємо м'якоть дрібними кубиками. Якщо ви використовуєте в'ялені помідори – просто наріжте їх довільними шматочками.
- Аналогічно нарізаємо анчоуси, хоч їх можна залишити і цілими філе (за бажанням).
- Змішуємо помідори з нарізаними анчоусами, заправляємо орегано та викладаємо на брускети чи хлібці.
- Поливаємо бальзамічним крем-оцтом та одразу подаємо до столу.
Смачного!