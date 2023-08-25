Якщо вам не вдалося цього року відпочити на сонячному узбережжі Італії та скуштувати колоритну кухню – приготуйте одну з найпопулярніших місцевих закусок вдома. Її можна подавати як зі свіжими помідорами нарізаними дрібними кубиками, так і з в'яленими.

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Італійці купують для цієї страви спеціальні брускети, які заздалегідь вимочують у соку помідорів, але їх можна замінити звичайними українськими хлібцями, або підсушеним хлібом.

Рецепт літньої закуски з помідорів та анчоусів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 4 брускети;

– 1 помідор, або кілька штук в'ялених томатів;

– анчоуси;

– бальзамічний крем-оцет;

– сухий орегано.

Приготування:

Миємо та очищаємо від шкірки свіжий помідор, видаляємо насіння та нарізаємо м'якоть дрібними кубиками. Якщо ви використовуєте в'ялені помідори – просто наріжте їх довільними шматочками.

Аналогічно нарізаємо анчоуси, хоч їх можна залишити і цілими філе (за бажанням).

Змішуємо помідори з нарізаними анчоусами, заправляємо орегано та викладаємо на брускети чи хлібці.

Поливаємо бальзамічним крем-оцтом та одразу подаємо до столу.

Смачного!

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