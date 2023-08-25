Якщо вам не вдалося цього року відпочити на сонячному узбережжі Італії та скуштувати колоритну кухню – приготуйте одну з найпопулярніших місцевих закусок вдома. Її можна подавати як зі свіжими помідорами нарізаними дрібними кубиками, так і з в'яленими.

Читайте також Легкі салати з курячими стріпсами "Легко!": три ідеї для вечері

Італійці купують для цієї страви спеціальні брускети, які заздалегідь вимочують у соку помідорів, але їх можна замінити звичайними українськими хлібцями, або підсушеним хлібом.

Рецепт літньої закуски з помідорів та анчоусів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Миємо та очищаємо від шкірки свіжий помідор, видаляємо насіння та нарізаємо м'якоть дрібними кубиками. Якщо ви використовуєте в'ялені помідори – просто наріжте їх довільними шматочками.
  • Аналогічно нарізаємо анчоуси, хоч їх можна залишити і цілими філе (за бажанням).
  • Змішуємо помідори з нарізаними анчоусами, заправляємо орегано та викладаємо на брускети чи хлібці.
  • Поливаємо бальзамічним крем-оцтом та одразу подаємо до столу.

Смачного!