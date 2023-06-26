Літній, освіжаючий та дуже простий десерт, який кожен зможе приготувати – це лимонний курд. Ми часто зустрічаємо його в лимонному тарті, тарталетках чи мусових десертах.

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Не обов'язково готувати цілий торт, аби спробувати цей крем. Пропонуємо приготувати його та подати в шкірках лимона. Це і красиво, і нереально смачно.

Рецепт лимонного курда

Час: 6 годин

6 годин Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти:

– 150 грамів соку лимона (3-4 штуки);

– 100 – 150 грамів цукру;

– 6 жовтків або 3 яйця;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– цедра 1 лимону;

– 75 г вершкового масла.

Приготування:

Лимони розрізаємо навпіл та ложкою виймаємо м'якоть.Кладемо в глибоку миску і пробиваємо блендером. Проціджуємо сік через сито, додаємо цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішуємо.

Ставимо на середній вогонь, помішуючи, доводимо до кипіння і варимо до загущення. Знімаємо з вогню і перетираємо через сито.

Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо. Помішуючи, охолоджуємо до кімнатної температури і заповнюємо "формочки". Ставимо у холодильник на декілька годин, а краще – на ніч.

Смачного!

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