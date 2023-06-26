В тарталетку или торт: проверенный рецепт лимонного курда

Многие кондитеры используют в своих десертах курды, но как их приготовить дома знает не каждый. Мы выбрали рецепт лимонного курда, который может быть как самостоятельным десертом, так и дополнением к выпечке.

Летний, освежающий и очень простой десерт, каждый сможет приготовить – это лимонный курд. Мы часто встречаем его в лимонном торте, тарталетках или муссовых десертах.

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Не обязательно готовить целый торт, чтобы попробовать этот крем. Предлагаем приготовить его и подать в шкурках лимона. Это и красиво, и нереально вкусно.

Рецепт лимонного курда

Время: 6 часов

6 часов Порции: 6 – 8 штук

– 150 граммов сока лимона (3-4 штуки);– 100 – 150 граммов сахара;– 6 желтков или 3 яйца;– 15 граммов кукурузного крахмала;– цедра 1 лимона;– 75 г сливочного масла.

Приготовление:

Лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть.Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.

Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.

Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Помешивая, охлаждаем до комнатной температуры и заполняем "формочки". Ставим в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.

Приятного аппетита!

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