В тарталетку или торт: проверенный рецепт лимонного курда
26 июня 2023, 15:32Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Многие кондитеры используют в своих десертах курды, но как их приготовить дома знает не каждый. Мы выбрали рецепт лимонного курда, который может быть как самостоятельным десертом, так и дополнением к выпечке.
Летний, освежающий и очень простой десерт, каждый сможет приготовить – это лимонный курд. Мы часто встречаем его в лимонном торте, тарталетках или муссовых десертах.
Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье
Не обязательно готовить целый торт, чтобы попробовать этот крем. Предлагаем приготовить его и подать в шкурках лимона. Это и красиво, и нереально вкусно.
Рецепт лимонного курда
- Время: 6 часов
- Порции: 6 – 8 штук
– 150 граммов сока лимона (3-4 штуки);
– 100 – 150 граммов сахара;
– 6 желтков или 3 яйца;
– 15 граммов кукурузного крахмала;
– цедра 1 лимона;
– 75 г сливочного масла.
Приготовление:
- Лимоны разрезаем пополам и ложкой вынимаем мякоть.Кладем в глубокую миску и пробиваем блендером. Процеживаем сок через сито, добавляем сахар, желтки или яйца, крахмал, цедру и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь, помешивая, доводим до кипения и варим до загущения. Снимаем с огня и перетираем через сито.
- Добавляем масло и тщательно перемешиваем. Помешивая, охлаждаем до комнатной температуры и заполняем "формочки". Ставим в холодильник на несколько часов, а лучше – на ночь.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнюю нутелу, вкуснее магазинной по нашему. рецептом.