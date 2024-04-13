Эта быстрая в приготовлении выпечка удивит вас своей воздушностью и ароматом. Маффины станут отличным десертом, когда нужно быстро приготовить завтрак или угостить неожиданных гостей.
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Маффины с вареньем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Особый вкус / Фото Fajne gotowanie
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
- В другой миске взбить яйцо, добавить молоко, масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.
- Обе массы соединить и снова перемешайте.
- Готовым тестом заполните формочки для маффинов примерно на 2/3.
- Ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой формы для маффинов.
- Выпекайте маффины в духовке 15 минут при 180 градусах Цельсия.
- Когда маффины остынут, наполните их джемом.