Эта быстрая в приготовлении выпечка удивит вас своей воздушностью и ароматом. Маффины станут отличным десертом, когда нужно быстро приготовить завтрак или угостить неожиданных гостей.

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Маффины с вареньем

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Рецепт маффинов

Особый вкус / Фото Fajne gotowanie

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
  2. В другой миске взбить яйцо, добавить молоко, масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.
  3. Обе массы соединить и снова перемешайте.
  4. Готовым тестом заполните формочки для маффинов примерно на 2/3.
  5. Ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой формы для маффинов.
  6. Выпекайте маффины в духовке 15 минут при 180 градусах Цельсия.
  7. Когда маффины остынут, наполните их джемом.