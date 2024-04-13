Ця швидка в приготуванні випічка здивує вас своєю пухкістю та ароматом. Мафіни стануть чудовим десертом, коли потрібно швидко приготувати сніданок або пригостити несподіваних гостей.

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Мафіни з варенням

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Рецепт мафінів

Особливий смак / Фото Fajne gotowanie

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, соду та сіль.
  2. В іншій мисці збити яйце, додати молоко, олію і ванільний екстракт. Ретельно перемішайте.
  3. Обидві маси з'єднати та знову перемішайте.
  4. Готовим тістом заповніть формочки для мафінів приблизно на 2/3.
  5. Ложкою зробіть невелике заглиблення в центрі кожної форми для мафінів.
  6. Випікайте мафіни в духовці 15 хвилин при 180 градусах Цельсія.
  7. Коли мафіни охолонуть, наповніть їх джемом.