Что приготовить из прошлогоднего варенья: рецепт аппетитных и быстрых маффинов

13 апреля 2024, 21:55
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Fajne gotowanie

На полках каждой кухни есть банка с вареньем, которое так и не было использовано. Казалось бы, что делать с этим сладким запасом? Выход есть: испеките маффины к чаю.

Эта быстрая в приготовлении выпечка удивит вас своей воздушностью и ароматом. Маффины станут отличным десертом, когда нужно быстро приготовить завтрак или угостить неожиданных гостей.

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Маффины с вареньем

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Особый вкус / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 320 грамм пшеничной муки;
– 50 грамм сахара;
– 10 грамм разрыхлителя;
– 5 грамм пищевой соды;
– 1 яйцо;
– 120 миллилитров молока 1,5%;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 200 грамм сливового варенья.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
  2. В другой миске взбить яйцо, добавить молоко, масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.
  3. Обе массы соединить и снова перемешайте.
  4. Готовым тестом заполните формочки для маффинов примерно на 2/3.
  5. Ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой формы для маффинов.
  6. Выпекайте маффины в духовке 15 минут при 180 градусах Цельсия.
  7. Когда маффины остынут, наполните их джемом.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська