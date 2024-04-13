Что приготовить из прошлогоднего варенья: рецепт аппетитных и быстрых маффинов
13 апреля 2024, 21:55Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
На полках каждой кухни есть банка с вареньем, которое так и не было использовано. Казалось бы, что делать с этим сладким запасом? Выход есть: испеките маффины к чаю.
Эта быстрая в приготовлении выпечка удивит вас своей воздушностью и ароматом. Маффины станут отличным десертом, когда нужно быстро приготовить завтрак или угостить неожиданных гостей.
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Маффины с вареньем
- Время: 1 час
- Порций: 4
Особый вкус / Фото Fajne gotowanieИнгредиенты:
– 320 грамм пшеничной муки;
– 50 грамм сахара;
– 10 грамм разрыхлителя;
– 5 грамм пищевой соды;
– 1 яйцо;
– 120 миллилитров молока 1,5%;
– 20 миллилитров растительного масла;
– 200 грамм сливового варенья.
Приготовление:
- В большой миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель, соду и соль.
- В другой миске взбить яйцо, добавить молоко, масло и ванильный экстракт. Тщательно перемешайте.
- Обе массы соединить и снова перемешайте.
- Готовым тестом заполните формочки для маффинов примерно на 2/3.
- Ложкой сделайте небольшое углубление в центре каждой формы для маффинов.
- Выпекайте маффины в духовке 15 минут при 180 градусах Цельсия.
- Когда маффины остынут, наполните их джемом.