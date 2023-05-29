Летняя свекольная паста, не навредившая фигуре – отличный вариант не только для семейного обеда, но и для ужина. Конечно, чтобы блюдо было полезным для организма, выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и не отваривайте их до полной готовности.
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В Италии макароны готовят к состоянию аль-денте – они готовы, но немного жесткие. Такая консистенция ингредиента не только вкусит лучше переваренных макарон, но и не повредит фигуре.
Рецепт макарон со свеклой
- Время: 30 минут
- Порции: 3
Приготовление:
- Отвариваем макароны на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
- Отвариваем свеклу. Натираем огурец, отжимаем лишнюю воду. Натираем свеклу, выжимаем чеснок, добавляем греческий йогурт, солим, перчим и перемешиваем.
- Добавляем к соусу отварные макароны, перемешиваем. Подаем на стол горячими со свежим салатом или нарезанными овощами.
Приятного аппетита!