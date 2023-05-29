Літня бурякова паста, яка не нашкодить фігурі – відмінний варіант не тільки для сімейного обіду, але й для вечері. Звісно, щоб страва була корисною для організму обирайте макаронні вироби з твердих сортів пшениці та не відварюйте їх до повної готовності.

Читайте також Чим снідати влітку: 3 рецепти апетитних страв для гарного початку дня

В Італії макарони готують до стану аль-денте – вони готові, але трішечки тверді. Така консистенція інгредієнта не тільки смакує краще за переварені макарони, а й не зашкодить фігурі.

Рецепт макаронів з буряком

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 3

Інгредієнти:

– 250 грамів відвареного буряка;

– 1 гірок;

– 3 столові ложки сметани або грецького йогурту;

– 2 зубчики часнику;

– пармезан;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– макарони.

Приготування:

Відварюємо макарони на 1 хвилину менше ніж вказано на упаковці.

Відварюємо буряк. Натираємо огірок, віджимаємо зайву воду. Натираємо буряк, вичавлюємо часник, додаємо грецький йогурт, солимо, перчимо та перемішуємо.

Додаємо до соусу відварені макарони, перемішуємо. Подаємо до столу гарячими зі свіжим салатом або нарізаними овочами.

Смачного!