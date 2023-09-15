Пирожка с вишнями – популярный десерт из фастфудной сети, но их также можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт.

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Пирожки с вишнями

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8 – 10 штук

Ингредиенты для теста:

– 500 граммов муки;

– 5 граммов соли;

– 240 граммов воды;

– 40 граммов подсолнечного масла;

– 20 грамм водки.

Для вишневой начинки:

– 600 граммов вишни

– 40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки)

– 150 г сахара;

– масло для жарки.

Приготовление:

Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3 – 4 минуты.

Вращаем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Снимаем пленку и вымешиваем еще 2-3 минуты.

Вращаем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.

Для начинки смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.

Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.

Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую миску и оставляем охлаждаться.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 миллиметра.

Выкладываем вишневую начинку.

Смачиваем водичкой промежутки между тестом.

Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.

Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.

Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.

Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!

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