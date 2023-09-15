Пирожка с вишнями – популярный десерт из фастфудной сети, но их также можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт.

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Пирожки с вишнями

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8 – 10 штук

Приготовление:

  • Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3 – 4 минуты.
  • Вращаем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
  • Снимаем пленку и вымешиваем еще 2-3 минуты.
  • Вращаем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.
  • Для начинки смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.
  • Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.
  • Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую миску и оставляем охлаждаться.
  • Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 миллиметра.
  • Выкладываем вишневую начинку.
  • Смачиваем водичкой промежутки между тестом.
  • Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.
  • Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.
  • Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.
  • Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.

Приятного аппетита!