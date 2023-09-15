Пиріжка з вишнями – популярний десерт з мережі фастфуду, але їх також можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт.

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Пиріжки з вишнями

Час: 4 години

4 години Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти для тіста:

– 500 грамів борошна;

– 5 грамів солі;

– 240 грамів води;

– 40 грамів соняшникової олії;

– 20 грамів горілки.

Для вишневої начинки:

– 600 грамів вишні

– 40 г кукурудзяного крохмалю (2 ст. л. без гірки)

– 150 г цукру;

– олія для смаження.

Приготування:

Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3 – 4 хвилини.

Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.

Знімаємо плівку та вимішуємо ще 2 – 3 хвилини.

Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.

Для начинки змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.

Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.

Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу миску і залишаємо охолоджуватись.

Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 міліметри.

Викладаємо вишневу начинку.

Змочуємо водичкою проміжки між тістом.

Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.

Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.

Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.

Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.

Смачного!

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