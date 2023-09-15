Пиріжка з вишнями – популярний десерт з мережі фастфуду, але їх також можна приготувати вдома. У нас є перевірений рецепт.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Пиріжки з вишнями
- Час: 4 години
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- Змішуємо сіль з борошном, додаємо воду (окріп), горілку та рослинну олію. Замішуємо тісто силіконовою лопаткою, а потім руками, 3 – 4 хвилини.
- Обертаємо тісто харчовою плівкою та лишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин.
- Знімаємо плівку та вимішуємо ще 2 – 3 хвилини.
- Обертаємо тісто харчовою плівкою та прибираємо в холодильник на 2 години.
- Для начинки змішуємо в сотейнику всі інгредієнти: вишню, цукор, кукурудзяний крохмаль.
- Ставимо на плиту та постійно помішуючи заварюємо начинку. Вона має прокипіти 1 хвилину.
- Знімаємо сотейник з плити та перекладаємо начинку в іншу миску і залишаємо охолоджуватись.
- Розкачуємо тісто в пласт товщиною 3 міліметри.
- Викладаємо вишневу начинку.
- Змочуємо водичкою проміжки між тістом.
- Накриваємо начинку тістом та розрізаємо на шматочки.
- Беремо один пиріжок і виделкою защіплюємо краєчки.
- Смажимо пиріжки з двох сторін на добре розігрітій олії.
- Готові пиріжки перекладаємо на паперовий рушник.
Смачного!