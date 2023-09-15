Один в один с оригиналом – раскрыли секреты известной выпечки с вишнями
15 сентября 2023, 21:34Читати новину українською
Источник:Елизавета Глинская
Обожаете домашнюю выпечку? А как насчет жареных пирожков с вишнями, которые точно станут любимыми. Кстати, они очень похожи на популярный макпирог.
Пирожка с вишнями – популярный десерт из фастфудной сети, но их также можно приготовить дома. У нас есть проверенный рецепт.
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Пирожки с вишнями
- Время: 4 часа
- Порции: 8 – 10 штук
– 500 граммов муки;
– 5 граммов соли;
– 240 граммов воды;
– 40 граммов подсолнечного масла;
– 20 грамм водки.
Для вишневой начинки:
– 600 граммов вишни
– 40 г кукурузного крахмала (2 ст. л. без горки)
– 150 г сахара;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Смешиваем соль с мукой, добавляем воду (окроп), водку и растительное масло. Замешиваем тесто силиконовой лопаткой, затем руками, 3 – 4 минуты.
- Вращаем тесто пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
- Снимаем пленку и вымешиваем еще 2-3 минуты.
- Вращаем тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник на 2 часа.
- Для начинки смешиваем в сотейнике все ингредиенты: вишню, сахар, кукурузный крахмал.
- Ставим на плиту и постоянно помешивая завариваем начинку. Она должна прокипеть 1 минуту.
- Снимаем сотейник с плиты и перекладываем начинку в другую миску и оставляем охлаждаться.
- Раскатываем тесто в пласт толщиной 3 миллиметра.
- Выкладываем вишневую начинку.
- Смачиваем водичкой промежутки между тестом.
- Накрываем начинку тестом и разрезаем на кусочки.
- Берем один пирожок и вилкой защелкиваем краешки.
- Жарим пирожки с двух сторон на хорошо разогретом масле.
- Готовые пирожки перекладываем на бумажное полотенце.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить яблочно-карамельный пирог.