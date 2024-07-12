Лето в банке: рецепт фантастического маринованного арбуза
12 июля 2024, 18:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Если вы никогда не мариновали арбуз, попробуйте это сделать этим летом. Зимой вы себя поблагодарите.
Маринованный арбуз получается очень вкусным и сочным. Он точно понравится всем вашим близким.
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Маринованный арбуз
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
– 1 арбуз;
– 5 литров воды;
– 300 граммов сахара;
– 750 миллилитров уксуса 9%;
– 125 граммов соли.
Приготовление:
- В большой кастрюле соедините воду, сахар, соль и уксус. Поставьте на огонь и вскипятите. Периодически помешивайте, пока сахар и соль полностью не растворятся.
- Арбуз вычистите от семян и срежьте кожуру.
- В кипящий маринад окуните кусочки арбуза и выключите огонь. Оставьте на 15 минут. Выньте арбуз из кастрюли и снова доведите маринад до кипения.
- Поместите арбуз в стерилизованные банки и залейте кипящим рассолом. Закрутите крышками и переверните банки вверх дном. Оставьте до полного остывания.