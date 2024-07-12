Маринований кавун виходить дуже смачним та соковитим. Він точно сподобається усім вашим близьким.

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Маринований кавун

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У великій каструлі з'єднайте воду, цукор, сіль та оцет. Поставте на вогонь і закип'ятіть. Періодично помішуйте, доки цукор та сіль повністю не розчиняться.
  2. Кавун вичистіть від насіння і зріжте шкірку.
  3. У киплячий маринад занурте шматочки кавуна і вимкніть вогонь. Залиште на 15 хвилин. Вийміть кавун з каструлі та знову доведіть маринад до кипіння.
  4. Помістіть кавун у стерилізовані банки й залийте киплячим розсолом. Закрутіть кришками та переверніть банки догори дном. Залиште до повного охолодження.