Обожаете похрустеть маринованными овощами? Лиза Глинская подготовила для вас вкусный рецепт овощей, маринованных в свекле!

Лиза Глинская мастерски готовит не только десерты, но и закуски! Одним из таких рецептов является холодная закуска из капусты и овощей.

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На приготовление закуски из капусты вам не нужно тратить много времени, однако дождаться когда она замаринуется придется. Давайте готовить вместе!

Рецепт маринованной капусты с овощами

Ингредиенты:​

– 2, 5 кг капусты;

– 1 головка чеснока;

– 500 г свеклы;

– 300 г моркови;

– 2–3 лавровых листа;

– 20 г укропа;

– 20–30 горошин черного перца;

– 1 острый перец по вашему вкусу.

Для маринада:

– 4 л воды;

– 300 мл уксуса;

– 200 г соли;

– 100 г сахара.

Тщательно почистите морковь и свеклу от кожуры. Нарежьте овощи тоненькими ломтиками. Капусту разрежьте на несколько частей, выложите в контейнер для еды. Лучше брать большой. На капусту выложите половину моркови и свеклы, сверху снова капусту и оставшиеся овощи. Посыпьте овощи в контейнере горошком, добавьте острый перец, лавровые листья и мелко порезанный чеснок. Для приготовления маринада смешайте соль, сахар и кипяток, влейте уксус. Перемешивайте маринад до растворения сахара. Залейте горячим маринадом овощи. Накройте капусту в контейнере крышкой, поставьте сверху банку с водой и оставьте мариноваться на 5–7 дней. Приятного аппетита!

Рецепт маринованной капусты с овощами – видео: