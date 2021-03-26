Рецепт маринованной капусты с овощами от Лизы Глинской
Обожаете похрустеть маринованными овощами? Лиза Глинская подготовила для вас вкусный рецепт овощей, маринованных в свекле!
Источник:Инстаграм Лизы Глинской
Лиза Глинская мастерски готовит не только десерты, но и закуски! Одним из таких рецептов является холодная закуска из капусты и овощей.
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На приготовление закуски из капусты вам не нужно тратить много времени, однако дождаться когда она замаринуется придется. Давайте готовить вместе!
Рецепт маринованной капусты с овощами
- Тщательно почистите морковь и свеклу от кожуры. Нарежьте овощи тоненькими ломтиками.
- Капусту разрежьте на несколько частей, выложите в контейнер для еды. Лучше брать большой.
- На капусту выложите половину моркови и свеклы, сверху снова капусту и оставшиеся овощи.
- Посыпьте овощи в контейнере горошком, добавьте острый перец, лавровые листья и мелко порезанный чеснок.
- Для приготовления маринада смешайте соль, сахар и кипяток, влейте уксус. Перемешивайте маринад до растворения сахара.
- Залейте горячим маринадом овощи.
- Накройте капусту в контейнере крышкой, поставьте сверху банку с водой и оставьте мариноваться на 5–7 дней. Приятного аппетита!
Рецепт маринованной капусты с овощами – видео:
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