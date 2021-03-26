Обожнюєте похрумтіти маринованими овочами? Ліза Глінська підготувала для вас смачний рецепт овочів маринованих в буряку!

Ліза Глінська майстерно готує не тільки десерти, а й закуски! Одним з таких рецептів є холодна закуска з капусти та овочів.

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На приготування закуски з капусти вам не потрібно витрачати багато часу, проте дочекатись коли вона замаринується таки прийдеться. Нумо готувати разом!

Рецепт маринованої капусти з овочами

Інгредієнти:

– 2, 5 кг капусти;

– 1 головка часнику;

– 500 г буряка;

– 300 г моркви;

– 2 – 3 лаврових листки;

– 20 г кропу;

– 20 – 30 горошин чорного перцю;

– 1 гострий перець на ваш смак.

Для маринаду:

– 4 л води;

– 300 мл оцту;

– 200 г солі;

– 100 г цукру.

Ретельно почистіть моркву та буряк від шкірки. Наріжте овочі тоненькими скибочками. Капусту розріжте на кілька частин, викладіть в контейнер для їжі. Краще брати великий. На капусту викладіть половину моркви та буряку, зверху знову капусту та овочі, що залишилися. Посипте овочі в контейнері горошком, додайте гострий перець, лаврові листки та дрібно порізаний часник. Для приготування маринаду змішайте сіль, цукор та окріп, влийте оцет. Перемішуйте маринад до розчинення цукру. Залийте гарячим маринадом овочі. Накрийте капусту в контейнері кришкою, поставте зверху банку з водою та залишіть маринуватися на 5 – 7 днів. Смачного!

Рецепт маринованої капусти з овочами – відео: