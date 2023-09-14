Медовий рулет – це не тільки смачна домашня випічка, а й чудовий подарунок до свята. Він легкий та доступний у приготуванні, а смак – неймовірний, тане в роті.
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Така випічка стане справжньою окрасою святкового столу, або відмінним десертом до чаю чи кави.
Рецепт медового рулету
- Час: 2 години
- Порції: 6
Приготування:
- На низькому вогні підігріваємо мед декілька хвилинок та додаємо соду. При постійному помішуванні проварюємо до карамельного забарвлення. Знімаємо з вогню, додаємо вершкове масло та перемішуємо до однорідності, охолоджуємо.
- В миску розбиваємо яйця, додаємо сіль та збиваємо 1 – 2 хвилинки. Всипаємо цукор та збиваємо ще 4 – 5 хвилинок до побіління маси.
- Просіюємо борошно та вливаємо медову суміш. За допомогою лопатки перемішуємо до однорідності.
- Застилаємо деко пергаментом.
- Виливаємо медове тісто та розрівнюємо лопаткою в тонкий пласт. Відправляємо в розігріту до 160 градусів духовку на 7 – 10 хвилинок.
- Після дістаємо, перегортаємо корж та скручуємо рулетиком, охолоджуємо.
- Для крему збиваємо дуже холодні вершки до стійких піків. Додаємо крем-сир та цукрову пудру, перемішуємо до однорідності.
- Змащуємо корж кремом та додаємо улюблені ягоди, загортаємо в щільний рулетик та відправляємо в холодильник на годину стабілізуватися.
Смачного!