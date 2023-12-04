Что сделать из говядины: рецепт идеального мяса по-бургундски
4 декабря 2023, 15:47Читати новину українською
Источник:"Смакота"
Мясо по-бургундски готовится медленно. Именно время делает это французское блюдо невероятно мягким и ароматным.
Этот гуляш из говядины с овощами, зеленью и красным вином является королем бургундской кухни. Поэтому он отлично подойдет для праздничного стола на Новый год или Рождество.
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Пошаговый рецепт гуляша по-бургундски
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 5
– 1 килограмм говядины;
– 2 лука;
– 100 граммов бекона;
– 200 граммов шампиньонов;
– 25 граммов масла;
– 3 столовые ложки муки;
– 300 миллилитров красного вина;
– соль и черный молотый перец по вкусу;
– 10 граммов зелени.
Такое мясо прекрасно подходит к картофелю / Фото Unsplash
Приготовление:
- Очищенный лук нарежьте полукольцами, мясо – небольшими кусочками, шампиньоны – слайсами, а бекон – пластинками.
- В сотейник налейте растительное масло и слегка обжарьте на нем лук. Добавьте кусочки мяса и жарьте, периодически помешивая.
- Параллельно разогрейте сковороду с маслом, всыпьте муку и жарьте, перемешивая несколько минут. Затем переложите зажарку в тарелку.
- На той же сковороде обжарьте кусочки бекона до румяности. Затем выложите их на отдельную тарелку, оставив жир на сковороде.
- Тем временем в мясо налейте вино, перемешайте и тушите на умеренном огне без крышки 20 минут.
- Шампиньоны положите в сковороду с жиром и обжарьте до золотистого цвета. Выложите грибы в мясо, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте еще 15 минут.
- Добавьте в мясо бекон, мучную зажарку, тщательно перемешайте и отключите огонь. Дайте гуляшу настояться 5 минут.
- Переложите готовое мясо в глубокую тарелку, украсьте зеленью и подавайте.