Цей гуляш з яловичини з овочами, зеленню та червоним вином є королем бургундської кухні. Тому він чудово підійде для святкового столу на Новий рік чи Різдво.

Вам сподобається "Курка по-домашньому": класичні страви для затишних зимових вечорів

Покроковий рецепт гуляшу по-бургундськи

  • Час: 1 година 10 хвилин
  • Порцій: 5

Що приготувати з яловичини: рецепт ідеального м'яса по-бургундськи
Таке м'ясо чудово смакує з картоплею / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Очищену цибулю наріжте півкружальцями, м'ясо – невеликими шматочками, печериці – слайсами, а бекон – пластинками.
  2. У сотейник налийте олію й злегка обсмажте на ній цибулю. Додайте шматочки м'яса і смажте, періодично помішуючи.
  3. Паралельно розігрійте пательню з маслом, всипте борошно й смажте, перемішуючи, кілька хвилин. Потім перекладіть засмажку в тарілку.
  4. На тій же пательні обсмажте шматочки бекону до рум'яності. Потім викладіть їх на окрему тарілку, залишивши жир на сковороді.
  5. Тим часом у м'ясо налийте вино, перемішайте й тушкуйте на помірному вогні без кришки 20 хвилин.
  6. Печериці покладіть у пательню з жиром і обсмажте до золотистого кольору. Викладіть гриби до м'яса, посоліть, поперчіть, перемішайте та готуйте ще 15 хвилин.
  7. Додайте у м'ясо бекон, борошняну засмажку, ретельно перемішайте й відключіть вогонь. Дайте гуляшу настоятися 5 хвилин.
  8. Перекладіть готове м'ясо у глибоку тарілку, прикрасьте зеленню та подавайте.