Этот гуляш из говядины с овощами, зеленью и красным вином является королем бургундской кухни. Поэтому он отлично подойдет для праздничного стола на Новый год или Рождество.

Вам понравится "Курица по-домашнему": классические блюда для уютных зимних вечеров

Пошаговый рецепт гуляша по-бургундски

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины;

– 2 лука;

– 100 граммов бекона;

– 200 граммов шампиньонов;

– 25 граммов масла;

– 3 столовые ложки муки;

– 300 миллилитров красного вина;

– соль и черный молотый перец по вкусу;

– 10 граммов зелени.



Такое мясо прекрасно подходит к картофелю / Фото Unsplash

Приготовление:

Очищенный лук нарежьте полукольцами, мясо – небольшими кусочками, шампиньоны – слайсами, а бекон – пластинками. В сотейник налейте растительное масло и слегка обжарьте на нем лук. Добавьте кусочки мяса и жарьте, периодически помешивая. Параллельно разогрейте сковороду с маслом, всыпьте муку и жарьте, перемешивая несколько минут. Затем переложите зажарку в тарелку. На той же сковороде обжарьте кусочки бекона до румяности. Затем выложите их на отдельную тарелку, оставив жир на сковороде. Тем временем в мясо налейте вино, перемешайте и тушите на умеренном огне без крышки 20 минут. Шампиньоны положите в сковороду с жиром и обжарьте до золотистого цвета. Выложите грибы в мясо, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте еще 15 минут. Добавьте в мясо бекон, мучную зажарку, тщательно перемешайте и отключите огонь. Дайте гуляшу настояться 5 минут. Переложите готовое мясо в глубокую тарелку, украсьте зеленью и подавайте.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить куриные желудки в сметане. Они бюджетные, но очень вкусные.