Этот гуляш из говядины с овощами, зеленью и красным вином является королем бургундской кухни. Поэтому он отлично подойдет для праздничного стола на Новый год или Рождество.

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Пошаговый рецепт гуляша по-бургундски

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 5

Что приготовить из говядины: рецепт идеального мяса по-бургундски
Такое мясо прекрасно подходит к картофелю / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Очищенный лук нарежьте полукольцами, мясо – небольшими кусочками, шампиньоны – слайсами, а бекон – пластинками.
  2. В сотейник налейте растительное масло и слегка обжарьте на нем лук. Добавьте кусочки мяса и жарьте, периодически помешивая.
  3. Параллельно разогрейте сковороду с маслом, всыпьте муку и жарьте, перемешивая несколько минут. Затем переложите зажарку в тарелку.
  4. На той же сковороде обжарьте кусочки бекона до румяности. Затем выложите их на отдельную тарелку, оставив жир на сковороде.
  5. Тем временем в мясо налейте вино, перемешайте и тушите на умеренном огне без крышки 20 минут.
  6. Шампиньоны положите в сковороду с жиром и обжарьте до золотистого цвета. Выложите грибы в мясо, посолите, поперчите, перемешайте и готовьте еще 15 минут.
  7. Добавьте в мясо бекон, мучную зажарку, тщательно перемешайте и отключите огонь. Дайте гуляшу настояться 5 минут.
  8. Переложите готовое мясо в глубокую тарелку, украсьте зеленью и подавайте.