Млинці – оригінальна та універсальна страва, яку можна готувати, хоч щодня. Їх часто подають до святкового столу, як от на Масляну, або до буденного на сніданок чи вечерю.

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Млинці можна начиняти маком, яблуками, домашнім варенням чи сиром. Все залежить від вподобань.

Рецепт млинців з маковою начинкою

Час: 2 години

2 години Порції: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів молока;

– 3 курячих яйця;

– 1 склянка борошна;

– пів склянки цукру;

– 1 столова ложка олії;

– 200 грамів маку;

– цукор для начинки.

Приготування:

Яйця змішуємо з цукром і борошном, Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Невеликими порціями вливаємо молоко, не перестаючи перемішувати. Далі – олію.

Добре розігріваємо сковорідку на середньому вогні. Смажимо млинці. Коли на поверхні млинця з’являться бульбашки, його можна перевертати на іншу сторону.

Готуємо начинку: мак промиваємо, заливаємо окропом і залишаємо на 30 хвилин. Потім воду зливаємо і розтираємо мак до появи макового молочка. Додаємо цукор або мед.

На кожен млинець викладаємо приблизно по чайній ложці макової начинки, загортаємо млинець рулетиком.

Смачного!

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