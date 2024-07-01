Пьянящее лакомство для теплых вечеров: готовим наливку из малины на водке
1 июля 2024, 13:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Из малины можно готовить не только варенье, но и алкогольные напитки. Советуем сделать вкусную наливку по этому элементарному рецепту.
Такой напиток только украсит праздничный стол. Он точно понравится вашим близким.
Будет вкусно В магазине такого не купишь: готовим роскошный малиновый сорбет за 15 минут
Малиновая наливка с вишнями
- Время: 35 минут
- Порций: 10
– 750 граммов малины;
– 500 миллилитров водки.
Малиновая наливка напомнит вам о лете даже зимой / Фото Unsplash
Приготовление:
- Ягоды малины тщательно переберите. После этого промойте их и обсушите кухонным полотенцем.
- Положите малину в литровую банку и залейте водкой.
- Закройте банку крышкой и поставьте в темное холодное место на 30 дней, чтобы наливка хорошо настоялась.
- После этого процедите малиновую наливку и перелейте в бутылку. Сохраняйте готовый напиток в прохладном темном месте.