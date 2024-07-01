Пьянящее лакомство для теплых вечеров: готовим наливку из малины на водке

1 июля 2024, 13:59
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Источник:

Shuba

Из малины можно готовить не только варенье, но и алкогольные напитки. Советуем сделать вкусную наливку по этому элементарному рецепту.

Такой напиток только украсит праздничный стол. Он точно понравится вашим близким.

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Малиновая наливка с вишнями

  • Время: 35 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 750 граммов малины;
– 500 миллилитров водки.


Малиновая наливка напомнит вам о лете даже зимой / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Ягоды малины тщательно переберите. После этого промойте их и обсушите кухонным полотенцем.
  2. Положите малину в литровую банку и залейте водкой.
  3. Закройте банку крышкой и поставьте в темное холодное место на 30 дней, чтобы наливка хорошо настоялась.
  4. После этого процедите малиновую наливку и перелейте в бутылку. Сохраняйте готовый напиток в прохладном темном месте.
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Автор: Ольга Котів