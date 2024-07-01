Такий напій лише прикрасить святковий стіл. Він точно сподобається вашим близьким.

Буде смачно В магазині такого не купиш: готуємо розкішний малиновий сорбет за 15 хвилин

Малинова наливка

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 10


Малинова наливка нагадає про літо навіть взимку / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Ягоди малини ретельно переберіть. Після цього помийте їх та обсушіть кухонним рушником.
  2. Покладіть малину в літрову банку та залийте горілкою.
  3. Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 30 днів, щоб наливка добре настоялася.
  4. Після цього процідіть малинову наливку та перелийте в пляшку. Зберігайте готовий напій в прохолодному темному місці.