Такий напій лише прикрасить святковий стіл. Він точно сподобається вашим близьким.

Буде смачно В магазині такого не купиш: готуємо розкішний малиновий сорбет за 15 хвилин

Малинова наливка

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порцій: 10

Інгредієнти:

– 750 грамів малини;

– 500 мілілітрів горілки.



Малинова наливка нагадає про літо навіть взимку / Фото Unsplash

Приготування:

Ягоди малини ретельно переберіть. Після цього помийте їх та обсушіть кухонним рушником. Покладіть малину в літрову банку та залийте горілкою. Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 30 днів, щоб наливка добре настоялася. Після цього процідіть малинову наливку та перелийте в пляшку. Зберігайте готовий напій в прохолодному темному місці.

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