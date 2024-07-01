Такий напій лише прикрасить святковий стіл. Він точно сподобається вашим близьким.
Буде смачно В магазині такого не купиш: готуємо розкішний малиновий сорбет за 15 хвилин
Малинова наливка
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 10
Малинова наливка нагадає про літо навіть взимку / Фото Unsplash
Приготування:
- Ягоди малини ретельно переберіть. Після цього помийте їх та обсушіть кухонним рушником.
- Покладіть малину в літрову банку та залийте горілкою.
- Закрийте банку кришкою і поставте в темне прохолодне місце на 30 днів, щоб наливка добре настоялася.
- Після цього процідіть малинову наливку та перелийте в пляшку. Зберігайте готовий напій в прохолодному темному місці.