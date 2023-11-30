Ваші діти проситимуть ще і ще: перевірений рецепт імбирно-медових миколайчиків

Приготувати миколайчиків дуже просто. Потрібно не більше ніж пів години та звичні інгредієнти.
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Миколайчики – покроковий рецепт
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Миколайчики – смачне та просте печиво / Фото Unsplash
Приготування:
- У мисці з'єднайте 75 грамів вершкового масла, 150 грамів цукру і 150 грамів меду. Прогрійте на водяній бані до повного розчинення та об'єднання. Додайте 1 чайну ложку розпушувача та 1 яйце. Перемішайте та залиште охолонути до кімнатної температури протягом 20 хвилин.
- Додайте в миску коньяк або ром та 1 столову ложку какао. Акуратно перемішайте.
- В окремій мисці змішайте сухі інгредієнти – 350 грамів борошна, мелений імбир і кардамон.
- Змішайте сухі інгредієнти з сумішшю яйця і масла. Замісіть тісто. Вам може знадобитися трохи більше борошна – все залежить від його якості та рівня клейковини.
- Розкачайте тісто в пласт товщиною 0,5 сантиметра. Виріжте формочкою чоловічків. Також можна надавати тісту будь-які інші форми.
- Викладіть печиво на деко, застелене пергаментом. Випікайте в духовці при температурі 180 градусів 10 – 12 хвилин. За бажанням прикрасьте готове печиво 1 столовою ложкою цукрової пудри.