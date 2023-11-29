Создание неповторимых вкусностей – это не только кулинарная традиция, но и способ согреть сердца и создать особую атмосферу. В эти дни, когда семья соединяется вокруг стола, новогоднее печенье становится маленькой порцией тепла и внимания, которое мы можем дарить друг другу.
Интересно Попробуете раз – будете готовить всегда: особый рецепт куриных голеней с кукурузой
Рецепт новогоднего печенья
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Праздничное лакомство / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Сливочное масло нарежьте кубиками и доведите до комнатной температуры.
- Яйцо также достаньте из холодильника. Кокосовую стружку измельчите в кофемолке.
- Смешайте муку с молотой кокосовой стружкой, разрыхлителем и ванильным сахаром и отставьте.
- В отдельной миске взбейте масло с мелким сахаром или сахарной пудрой до образования пышной массы примерно 7 минут.
- Добавьте яйцо и взбивайте еще 3 минуты.
- Добавьте смесь с мукой и стружкой и кропотливо перемешайте до однородности. Поставьте его в холодильник примерно на 1 час.
- Разделите тесто на 3 части.
- Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике. Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Раскатайте тесто, при необходимости присыпав его мукой.
- Вырежьте кружочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Всего у нас получится 40 кружочков.
- Из половины кругов вырежьте звезду.
- Вырезанные звездочки выложите на противень и выпекайте примерно 15 минут.
- Соедините оставшееся тесто и снова вырежьте печенье. Выпекайте остальное тесто из холодильника.
- После выпечки смазать все печенье чайной ложкой варенья, а печенье с вырезанной звездочкой посыпьте сахарной пудрой через ситечко.
- Поместите их на печенье смазанное вареньем и осторожно прижмите. Печенье готово к подаче.