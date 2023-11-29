Создание неповторимых вкусностей – это не только кулинарная традиция, но и способ согреть сердца и создать особую атмосферу. В эти дни, когда семья соединяется вокруг стола, новогоднее печенье становится маленькой порцией тепла и внимания, которое мы можем дарить друг другу.

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Рецепт новогоднего печенья

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Праздничное лакомство / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Сливочное масло нарежьте кубиками и доведите до комнатной температуры.
  2. Яйцо также достаньте из холодильника. Кокосовую стружку измельчите в кофемолке.
  3. Смешайте муку с молотой кокосовой стружкой, разрыхлителем и ванильным сахаром и отставьте.
  4. В отдельной миске взбейте масло с мелким сахаром или сахарной пудрой до образования пышной массы примерно 7 минут.
  5. Добавьте яйцо и взбивайте еще 3 минуты.
  6. Добавьте смесь с мукой и стружкой и кропотливо перемешайте до однородности. Поставьте его в холодильник примерно на 1 час.
  7. Разделите тесто на 3 части.
  8. Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  9. Раскатайте тесто, при необходимости присыпав его мукой.
  10. Вырежьте кружочки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпечки. Всего у нас получится 40 кружочков.
  11. Из половины кругов вырежьте звезду.
  12. Вырезанные звездочки выложите на противень и выпекайте примерно 15 минут.
  13. Соедините оставшееся тесто и снова вырежьте печенье. Выпекайте остальное тесто из холодильника.
  14. После выпечки смазать все печенье чайной ложкой варенья, а печенье с вырезанной звездочкой посыпьте сахарной пудрой через ситечко.
  15. Поместите их на печенье смазанное вареньем и осторожно прижмите. Печенье готово к подаче.