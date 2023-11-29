Створення неповторних смаколиків – це не тільки кулінарна традиція, а й спосіб зігріти серця та створити особливу атмосферу. В ці дні, коли сім'я об'єднується навколо столу, новорічне печиво стає маленькою порцією тепла та уваги, яку ми можемо дарувати одне одному.

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Рецепт новорічного печива

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Святковий смаколик / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– 130 грамів вершкового масла;

– пів склянки дрібного цукру або цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 250 грамів пшеничного борошна;

– пів чайної ложки розпушувача;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– пів чашки кокосової стружки

– цукрова пудра для посипання;

– варення з малини до смаку.

Приготування:

Вершкове масло наріжте кубиками і доведіть до кімнатної температури. Яйце також дістаньте з холодильника. Кокосову стружку подрібніть в кавомолці. Змішайте борошно з меленою кокосовою стружкою, розпушувачем і ванільним цукром і відставте. В окремій мисці збийте масло з дрібним цукром або цукровою пудрою до утворення пишної маси приблизно 7 хвилин. Додайте яйце і збивайте ще 3 хвилини. Додайте суміш з борошном і стружкою і ретельно перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник приблизно на 1 годину. Розділіть тісто на 3 частини. Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику. Розігрійте духовку до 160 градусів. Розкачайте тісто, при необхідності присипавши його борошном. Виріжте кружечки і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Всього у нас вийде 40 кружечків. З половини кіл виріжте зірку. Вирізані зірочки викладіть на деко і випікайте приблизно 15 хвилин. З’єднайте тісто, що залишилося, і знову виріжте печиво. Випікайте решту тіста з холодильника. Після випікання змастити все печиво чайною ложкою варення, а печиво з вирізаною зірочкою посипте цукровою пудрою через ситечко. Помістіть їх на печиво, змащене варенням, і обережно притисніть. Печиво готове до подачі.

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