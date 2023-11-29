Створення неповторних смаколиків – це не тільки кулінарна традиція, а й спосіб зігріти серця та створити особливу атмосферу. В ці дні, коли сім'я об'єднується навколо столу, новорічне печиво стає маленькою порцією тепла та уваги, яку ми можемо дарувати одне одному.
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Рецепт новорічного печива
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Святковий смаколик / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Вершкове масло наріжте кубиками і доведіть до кімнатної температури.
- Яйце також дістаньте з холодильника. Кокосову стружку подрібніть в кавомолці.
- Змішайте борошно з меленою кокосовою стружкою, розпушувачем і ванільним цукром і відставте.
- В окремій мисці збийте масло з дрібним цукром або цукровою пудрою до утворення пишної маси приблизно 7 хвилин.
- Додайте яйце і збивайте ще 3 хвилини.
- Додайте суміш з борошном і стружкою і ретельно перемішайте до однорідності. Поставте в холодильник приблизно на 1 годину.
- Розділіть тісто на 3 частини.
- Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику. Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Розкачайте тісто, при необхідності присипавши його борошном.
- Виріжте кружечки і викладіть їх на деко, застелене папером для випічки. Всього у нас вийде 40 кружечків.
- З половини кіл виріжте зірку.
- Вирізані зірочки викладіть на деко і випікайте приблизно 15 хвилин.
- З’єднайте тісто, що залишилося, і знову виріжте печиво. Випікайте решту тіста з холодильника.
- Після випікання змастити все печиво чайною ложкою варення, а печиво з вирізаною зірочкою посипте цукровою пудрою через ситечко.
- Помістіть їх на печиво, змащене варенням, і обережно притисніть. Печиво готове до подачі.