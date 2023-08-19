Полноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

Мы привыкли использовать говяжьи котлеты для бургера по назначению – к гамбургерам. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и попробовать что-нибудь новое.

24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель.

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Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей.

Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

– 2 упаковки котлет;– 6 картофелин;– 2 репчатых лука;– 50 граммов сливочного масла;– масло для жарки;– 1 столовая ложка сахара;– соль по вкусу;– квашеные огурцы (по желанию).– 1 столовая ложка майонеза;– 1 столовая ложка сметаны;– 1 столовая ложка дижонской горчицы;– 2 зубчика чеснока;– укроп по вкусу;– соль по вкусу;– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.

Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.

Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем.

Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения).

Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики.

Приятного аппетита!

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