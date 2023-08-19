Полноценный обед за 30 минут: говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

19 августа 2023, 10:16
Читати новину українською

Мы привыкли использовать говяжьи котлеты для бургера по назначению – к гамбургерам. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и попробовать что-нибудь новое.

24 канал подготовил интересный рецепт обеда или ужина за 30 минут, который вам точно запомнится. В нем мы будем использовать уже готовую котлету, научимся карамелизовать лук и отварим картофель.

Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами

Попытайтесь приготовить это блюдо на обед или ужин, и вы будете приятно удивлены вкусом и подачей.

Говяжьи котлеты с карамелизированным луком и картофелем

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 упаковки котлет;
– 6 картофелин;
– 2 репчатых лука;
– 50 граммов сливочного масла;
– масло для жарки;
– 1 столовая ложка сахара;
– соль по вкусу;
– квашеные огурцы (по желанию).
Для соуса:
– 1 столовая ложка майонеза;
– 1 столовая ложка сметаны;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп по вкусу;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  • Нарезаем очищенный лук кольцами или перьями. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем на ней лук. Посыпаем сахаром и солью. Карамелизируем лук 10 – 15 минут, периодически помешивая.
  • Обжариваем на отдельной сковороде с маслом говяжьи котлеты в течение 4 – 5 минут с каждой стороны. Ни в коем случае не прокалываем их: так котлета потеряет сочность.
  • Для соуса взбиваем в блендере майонез, сметану, горчицу и укроп, сдабриваем все солью и перцем.
  • Отдельно отвариваем очищенный картофель в подсоленной воде до готовности (20 минут после кипения).
  • Подаем картофель с говяжьей котлетой, карамелизованным луком и соусом. Дополнительно можно порезать квашеные огурчики.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить греческий гирос с курицей и овощами.
Автор: Богданна Рибак