Огурцы с куркумой в меру соленые и имеют пикантный привкус. Они точно станут вашей визитной карточкой. Готовьте сразу двойную порцию!

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Огурцы с куркумой

  • Время: 60 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Вымытые огурцы со шкуркой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
  2. Перец промойте и почистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
  3. Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, масло, уксус и сахар.
  4. Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно на ночь.
  5. Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
  6. Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут с момента закипания воды.
  7. Достаньте банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.