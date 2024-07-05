К картофелю, супа или салатов – это универсальное дополнение, который вкуса с чем угодно. Есть несколько способов, которые помогут прекрасно его сохранить.

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Как заморозить укроп, чтобы он не потерял свой вкус

Перед заморозкой укроп необходимо вымыть и обсушить, затем почистить от засохших или гнилых веточек. Срежьте толстые концы стеблей и измельчите. Готовый укроп поместите в чистую пластиковую коробку, накройте крышкой и храните в морозилке. Размораживать перед употреблением не нужно.

Подходит к любым блюдам / Фото unsplash

Как сушить укроп

Хорошо отцеженный укроп можно также высушить. Перед сушкой его необходимо перебрать, поскольку поврежденные стебли приведут к его загниванию. Несколько выбранных стеблей соберите в пучок и завяжите концы резинкой или ниткой. Затем развесьте их концами вверх в теплом, хорошо проветриваемом помещении.

Также можно выложить укроп на бумажные полотенца и оставить на несколько дней в темном и хорошо проветриваемом помещении.

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