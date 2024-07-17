Огірки з куркумою в міру солоні і мають пікантний присмак. Вони точно стануть вашою візитівкою. Готуйте одразу подвійну порцію!
До теми Це вже легенда: маринуємо огірки з секретним інгредієнтом
Огірки з куркумою
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
- Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
- Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
- Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
- Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
- Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
- Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.