Огірки з куркумою в міру солоні і мають пікантний присмак. Вони точно стануть вашою візитівкою. Готуйте одразу подвійну порцію!

До теми Це вже легенда: маринуємо огірки з секретним інгредієнтом

Огірки з куркумою

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Вимиті огірки зі шкіркою наріжте кружальцями, так само очищені моркву і цибулю.
  2. Перець промийте та почистіть від насіння, наріжте соломкою. Часник посічіть ножем.
  3. Висипте всі овочі у миску та додайте спеції, сіль, олію, оцет і цукор.
  4. Все ретельно перемішайте та залиште на кілька годин, можна на ніч.
  5. Коли салат настоїться, скільки потрібно, викладіть його разом з соком в банки.
  6. Помістіть банки у каструлю з водою та пастеризуйте 20 хвилин з моменту закипання води.
  7. Дістаньте банки з води та переверніть догори дном, дайте охолонути.