Пальчики оближешь: пошаговый рецепт огурцов с куркумой

17 июля 2024, 16:18
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Источник:

Smaker

Когда вам кажется, что в кладовке есть уже вся коллекция огурцов, попробуйте приготовить закрутку с куркумой. Такие огурцы разойдутся сразу, как только вы откроете банку.

Огурцы с куркумой в меру соленые и имеют пикантный привкус. Они точно станут вашей визитной карточкой. Готовьте сразу двойную порцию!

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Огурцы с куркумой

  • Время: 60 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 5 килограмм огурцов;
– 3 перца;
– 5 луковиц;
– 1 чеснок;
– 3 моркови;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан воды;
– 1 стакан масла;
– 1 ложка куркумы;
– 1 ложка горчицы;
– несколько лавровых листьев;
– несколько зерен душистого перца;
– несколько горошин черного перца.

Приготовление:

  1. Вымытые огурцы со шкуркой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
  2. Перец промойте и почистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
  3. Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, масло, уксус и сахар.
  4. Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно на ночь.
  5. Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
  6. Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут с момента закипания воды.
  7. Достаньте банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська