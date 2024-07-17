Пальчики оближешь: пошаговый рецепт огурцов с куркумой
17 июля 2024, 16:18Читати новину українською
Источник:Smaker
Когда вам кажется, что в кладовке есть уже вся коллекция огурцов, попробуйте приготовить закрутку с куркумой. Такие огурцы разойдутся сразу, как только вы откроете банку.
Огурцы с куркумой в меру соленые и имеют пикантный привкус. Они точно станут вашей визитной карточкой. Готовьте сразу двойную порцию!
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Огурцы с куркумой
- Время: 60 минут
- Порций: 6
– 5 килограмм огурцов;
– 3 перца;
– 5 луковиц;
– 1 чеснок;
– 3 моркови;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан воды;
– 1 стакан масла;
– 1 ложка куркумы;
– 1 ложка горчицы;
– несколько лавровых листьев;
– несколько зерен душистого перца;
– несколько горошин черного перца.
Приготовление:
- Вымытые огурцы со шкуркой нарежьте кружочками, так же очищенные морковь и лук.
- Перец промойте и почистите от семян, нарежьте соломкой. Чеснок порубите ножом.
- Высыпьте все овощи в миску и добавьте специи, соль, масло, уксус и сахар.
- Все тщательно перемешайте и оставьте на несколько часов, можно на ночь.
- Когда салат настоится, сколько нужно, выложите его вместе с соком в банки.
- Поместите банки в кастрюлю с водой и пастеризуйте 20 минут с момента закипания воды.
- Достаньте банки из воды и переверните вверх дном, дайте остыть.