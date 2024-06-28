Рецепт на зиму: как приготовить хрустящие огурцы с кетчупом
28 июня 2024, 16:55Читати новину українською
Источник:Консервация и заготовки на зиму
К мясу, картофелю и как закуска, огурцы с кетчупом – универсальная закрутка. Ее лучше всего готовить из молодых и хрустящих огурчиков.
Огурцы с кетчупом – особенно удачное комбо: хрустящая текстура, нежный вкус с кислинкой. Готовьте сразу двойную порцию, ведь их никогда не бывает много.
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Огурцы с кетчупом на зиму
- Время: 45 минут
- Порций: 5 литровых банок
– 2 килограмма огурцов;
– 6 стаканов воды;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан уксуса;
– 2 столовые ложки соли;
– 300 грамм кетчупа чили;
– 1 пучок укропа;
– 1 пучок листьев хрена;
– перец чили зеленый – по вкусу;
– 2 зубчика чеснок (на литровую баночку);
– 2 лавровых листа (на литровую банку);
– 5 горошин черного перца (на литровую банку).
Приготовление:
- Огурцы вымойте и залейте холодной водой на 4 часа, периодически ее меняя.
- Банки и крышки помойте и простерилизуйте удобным для вас способом.
- На дно банок выложите поочередно нарезанный укроп, листья хрена, перец острый, 2 – 3 лавровых листа, 5 – 6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока.
- Далее в банки, обязательно плотным рядом выложите огурцы.
- Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. Как пройдет указанное время, вылить остывшую воду.
- Приготовьте рассол: в небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, томатный кетчуп "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешайте и поставьте на огонь. Доведите смесь до закипания.
- Полученным рассолом залейте огурцы и закройте банки.
- Укутайте банки с огурцами одеялом до остывания.