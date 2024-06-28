Рецепт на зиму: как приготовить хрустящие огурцы с кетчупом

К мясу, картофелю и как закуска, огурцы с кетчупом – универсальная закрутка. Ее лучше всего готовить из молодых и хрустящих огурчиков.

Огурцы с кетчупом – особенно удачное комбо: хрустящая текстура, нежный вкус с кислинкой. Готовьте сразу двойную порцию, ведь их никогда не бывает много.

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Огурцы с кетчупом на зиму

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5 литровых банок

– 2 килограмма огурцов;– 6 стаканов воды;– 1 стакан сахара;– 1 стакан уксуса;– 2 столовые ложки соли;– 300 грамм кетчупа чили;– 1 пучок укропа;– 1 пучок листьев хрена;– перец чили зеленый – по вкусу;– 2 зубчика чеснок (на литровую баночку);– 2 лавровых листа (на литровую банку);– 5 горошин черного перца (на литровую банку).

Приготовление:

Огурцы вымойте и залейте холодной водой на 4 часа, периодически ее меняя. Банки и крышки помойте и простерилизуйте удобным для вас способом. На дно банок выложите поочередно нарезанный укроп, листья хрена, перец острый, 2 – 3 лавровых листа, 5 – 6 штук перца черного горошком, 2 зубчика чеснока. Далее в банки, обязательно плотным рядом выложите огурцы. Залейте кипящую воду, закройте крышками и оставьте на столе на 20 минут. Как пройдет указанное время, вылить остывшую воду. Приготовьте рассол: в небольшую кастрюлю влейте 6 стаканов кипятка, добавьте 1 стакан сахара, 2 столовые ложки соли, томатный кетчуп "Чили" и 1 стакан уксуса. Все перемешайте и поставьте на огонь. Доведите смесь до закипания. Полученным рассолом залейте огурцы и закройте банки. Укутайте банки с огурцами одеялом до остывания.