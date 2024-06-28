Огірки з кетчупом – особливо вдале комбо: хрустка текстура, ніжний смак з кислинкою. Готуйте одразу подвійну порцію, адже їх ніколи не буває забагато.

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Огірки з кетчупом на зиму

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 5 літрових банок

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 6 стаканів води;

– 1 стакан цукру;

– 1 стакан оцту;

– 2 столові лодки солі;

– 300 грамів кетчупу чилі;

– 1 пучок кропу;

– 1 пучок листя хрону;

– перець чилі зелений – до смаку;

– 2 зубчики часник (на літрову баночку);

– 2 лаврових листи (на літрову банку);

– 5 горошин чорного перцю (на літрову банку).

Приготування:

Огірки вимийте та залийте холодною водою на 4 години, періодично її міняючи. Банки і кришки помийте й простерилізуйте зручним для вас способом. На дно банок викладіть почергово нарізаний кріп, листя хрону, перець гострий, 2 – 3 лаврові листки, 5 – 6 штук перцю чорного горошком, 2 зубчики часнику. Далі у банки, обов'язково щільним рядом викладіть огірки. Залийте киплячу воду, закрийте кришками й залиште на столі на 20 хвилин. Як мине вказаний час, вилити охололу воду. Приготуйте розсіл: у невелику каструлю влийте 6 стаканів окропу, додайте 1 склянку цукру, 2 столові ложки солі, томатний кетчуп "Чилі" та 1 стакан оцту. Все перемішайте та виставіть на вогонь. Доведіть суміш до закипання. Отриманим розсолом залийте огірки й закрийте банки. Укутайте банки з огірками ковдрою до охолодження.

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