Окрошка – холодный суп, который обычно мы готовим в жару. Окрошка идеально утоляет голод и жажду.
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Мы выбрали три рецепта окрошки на основе кваса, кефира и айрана. Выбирайте тот, который по вкусу или готовьте все три.
Рецепт окрошки на кефире
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Окрошка на кефире / Фото Агропереработка
Приготовление:
- Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).
- Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.
- Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.
- Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.
- Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.
- Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на айране
- Время: 30 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Отвариваем картофель до готовности в подсоленной воде, охлаждаем и нарезаем на маленькие кубики.
- Яйца отвариваем в подсоленной воде около 8 минут, очищаем от скорлупы и нарезаем кусочками.
- Смешиваем мелко нарезанное мясо или колбаску с картофелем, яйцами в большой кастрюле или миске.
- Нарезаем огурцы кубиками, редис – кружочками.
- Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.
- Для приготовления заправки соединяем айран с мелко нарезанной зеленью, заправляем специями и лимонным соком. Вливаем заправку в овощи и перемешиваем.
- Подаем окрошку к столу охлажденной.
Приятного аппетита!
Рецепт окрошки на квасе
- Время: 25 – 30 минут
- Порции: 6
Окрошка кваса / Фото Despositfotos
Приготовление:
- Отвариваем картофель в мундире, охлаждаем и очищаем. Нарезаем кубиками.
- Также отвариваем яйца в подсоленной воде (5 – 7 минут после начала кипения). Охлаждаем их, очищаем от скорлупы и отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с 1-2 чайными ложками сахара, 1 столовой ложкой горчицы и сметаны. Перемешиваем.
- Мелко нарезаем лук, солим и немного разминаем вилкой, чтобы он пустил сок.
- Нарезаем вареную колбасу, огурцы, сладкий перец и редис. Также мелко рубим зелень.
- Все продукты перемешиваем в кастрюле и заливаем окрошку квасом. Добавляем зелёный лук и яичную заправку. Сдабриваем специями.
- Отправляем блюдо в холодильник, чтобы оно остыло.
Приятного аппетита!