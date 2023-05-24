Окрошка – холодный суп, который обычно мы готовим в жару. Окрошка идеально утоляет голод и жажду.

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Мы выбрали три рецепта окрошки на основе кваса, кефира и айрана. Выбирайте тот, который по вкусу или готовьте все три.

Рецепт окрошки на кефире

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6


Окрошка на кефире / Фото Агропереработка

Приготовление:

  • Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).
  • Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.
  • Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.
  • Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.
  • Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.
  • Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на айране

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Отвариваем картофель до готовности в подсоленной воде, охлаждаем и нарезаем на маленькие кубики.
  • Яйца отвариваем в подсоленной воде около 8 минут, очищаем от скорлупы и нарезаем кусочками.
  • Смешиваем мелко нарезанное мясо или колбаску с картофелем, яйцами в большой кастрюле или миске.
  • Нарезаем огурцы кубиками, редис – кружочками.
  • Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.
  • Для приготовления заправки соединяем айран с мелко нарезанной зеленью, заправляем специями и лимонным соком. Вливаем заправку в овощи и перемешиваем.
  • Подаем окрошку к столу охлажденной.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на квасе

  • Время: 25 – 30 минут
  • Порции: 6


Окрошка кваса / Фото Despositfotos

Приготовление:

  • Отвариваем картофель в мундире, охлаждаем и очищаем. Нарезаем кубиками.
  • Также отвариваем яйца в подсоленной воде (5 – 7 минут после начала кипения). Охлаждаем их, очищаем от скорлупы и отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с 1-2 чайными ложками сахара, 1 столовой ложкой горчицы и сметаны. Перемешиваем.
  • Мелко нарезаем лук, солим и немного разминаем вилкой, чтобы он пустил сок.
  • Нарезаем вареную колбасу, огурцы, сладкий перец и редис. Также мелко рубим зелень.
  • Все продукты перемешиваем в кастрюле и заливаем окрошку квасом. Добавляем зелёный лук и яичную заправку. Сдабриваем специями.
  • Отправляем блюдо в холодильник, чтобы оно остыло.

Приятного аппетита!