Окрошка – холодный суп, который обычно мы готовим в жару. Окрошка идеально утоляет голод и жажду.

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Мы выбрали три рецепта окрошки на основе кваса, кефира и айрана. Выбирайте тот, который по вкусу или готовьте все три.

Рецепт окрошки на кефире

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6



Окрошка на кефире / Фото Агропереработка

Ингредиенты:

– кефир;

– пучок зеленого лука;

– 2 картофеля;

– 400 граммов куриной грудки;

– 2 огурца;

– бальзамический уксус;

– 5 – 6 штук редиса;

– 2 куриных яйца;

– пучок укропа;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Тщательно моем куриную грудку, отвариваем ее до готовности в подсоленной воде со специями (лавровый лист, перец).

Яйца отвариваем в подсоленной воде 7-8 минут до готовности. Также отвариваем картофель, охлаждаем и нарезаем кусочками.

Мелко нарезаем редиску, огурец, зелень и выкладываем в глубокую салатницу.

Охлаждаем куриную грудку, нарезаем мелкими кусочками и добавляем в салатницу.

Очищаем отварные яйца от скорлупы, нарезаем мелкими кусочками и добавляем к другим ингредиентам.

Сдабриваем блюдо специями, поливаем кефиром. По желанию можно добавить газировку и уксус. Перед подачей окрошки на стол посыпьте укропом.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на айране

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– отварное мясо или колбаска;

– 2 – 3 картофелины;

– 3 – 4 яйца;

– 2 свежих огурца;

– редис.

Для заправки:

– 2 литра айрана;

– лимон;

– свежая зелень;

– соль, черный молотый перец.

Приготовление:

Отвариваем картофель до готовности в подсоленной воде, охлаждаем и нарезаем на маленькие кубики.

Яйца отвариваем в подсоленной воде около 8 минут, очищаем от скорлупы и нарезаем кусочками.

Смешиваем мелко нарезанное мясо или колбаску с картофелем, яйцами в большой кастрюле или миске.

Нарезаем огурцы кубиками, редис – кружочками.

Соединяем все ингредиенты и перемешиваем.

Для приготовления заправки соединяем айран с мелко нарезанной зеленью, заправляем специями и лимонным соком. Вливаем заправку в овощи и перемешиваем.

Подаем окрошку к столу охлажденной.

Приятного аппетита!

Рецепт окрошки на квасе

Время: 25 – 30 минут

25 – 30 минут Порции: 6



Окрошка кваса / Фото Despositfotos

Ингредиенты:

– 1,5 литра хлебного кваса;

– 500 граммов картофеля;

– 300 граммов вареной колбасы;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов редиса;

– сладкий перец;

– 500 граммов сметаны;

– 300 граммов огурца;

– соль;

– черный молотый перец;

– сахар;

– зелень петрушки и зеленый лук;

– укроп.

Приготовление:

Отвариваем картофель в мундире, охлаждаем и очищаем. Нарезаем кубиками.

Также отвариваем яйца в подсоленной воде (5 – 7 минут после начала кипения). Охлаждаем их, очищаем от скорлупы и отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с 1-2 чайными ложками сахара, 1 столовой ложкой горчицы и сметаны. Перемешиваем.

Мелко нарезаем лук, солим и немного разминаем вилкой, чтобы он пустил сок.

Нарезаем вареную колбасу, огурцы, сладкий перец и редис. Также мелко рубим зелень.

Все продукты перемешиваем в кастрюле и заливаем окрошку квасом. Добавляем зелёный лук и яичную заправку. Сдабриваем специями.

Отправляем блюдо в холодильник, чтобы оно остыло.

Приятного аппетита!

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