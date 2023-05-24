Окрошка – холодний суп, який зазвичай ми готуємо в спеку. Окрошка ідеально втамовує голод і спрагу.

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Ми дібрали три рецепти окрошки на основі квасу, кефіру та айрану. Обирайте той, який до смаку, або готуйте всі три.

Рецепт окрошки на кефірі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Окрошка на кефірі / Фото Агропереробка

Приготування:

  • Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).
  • Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.
  • Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.
  • Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.
  • Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.
  • Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.

Смачного!

Рецепт окрошки на айрані

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Відварюємо картоплю до готовності у підсоленій воді, охолоджуємо та нарізаємо на маленькі кубики.
  • Яйця відварюємо у підсоленій воді близько 8 хвилин, очищаємо від шкарлупи та нарізаємо шматочками.
  • Змішуємо дрібно нарізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці.
  • Нарізаємо огірки кубиками, редиску – кружечками.
  • З'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо.
  • Для приготування заправки з'єднуємо айран з дрібно нарізаною зеленню, заправляємо спеціями та соком лимона. Вливаємо заправку до овочів й перемішуємо.
  • Подаємо окрошку до столу охолодженою.

Смачного!

Рецепт окрошки на квасі

  • Час: 25 – 30 хвилин
  • Порції: 6


Окрошка квасу / Фото Despositfotos

Приготування:

  • Відварюємо картоплю в мундирі, охолоджуємо та очищаємо. Нарізаємо кубиками.
  • Також відварюємо яйця у підсоленій воді (5 – 7 хвилин від початку кипіння). Охолоджуємо їх, очищаємо від шкарлупи та відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з 1 – 2 чайними ложками цукру, 1 столовою ложкою гірчиці та сметани. Перемішуємо.
  • Дрібно нарізаємо цибулю, солимо та трішки розминаємо виделкою, аби він пустив сік.
  • Нарізаємо варену ковбасу, огірки, солодкий перець та редиску. Також дрібно січемо зелень.
  • Всі продукти перемішуємо у каструлі і заливаємо окрошку квасом. Додаємо зелену цибулю і яєчну заправку. Присмачуємо спеціями.
  • Відправляємо страву в холодильник, аби вона охолола.

Смачного!