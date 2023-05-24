Окрошка – холодний суп, який зазвичай ми готуємо в спеку. Окрошка ідеально втамовує голод і спрагу.

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Ми дібрали три рецепти окрошки на основі квасу, кефіру та айрану. Обирайте той, який до смаку, або готуйте всі три.

Рецепт окрошки на кефірі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6



Окрошка на кефірі / Фото Агропереробка

Інгредієнти:

– кефір;

– пучок зеленої цибулі;

– 2 картоплі;

– 400 грамів курячої грудки;

– 2 огірки;

– бальзамічний оцет;

– 5 – 6 штук редиски;

– 2 курячих яйця;

– пучок кропу;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно миємо курячу грудку, відварюємо її до готовності в підсоленій воді зі спеціями (лавровий лист, перець).

Яйця відварюємо у підсоленій воді 7 – 8 хвилин до готовності. Також, відварюємо картоплю, охолоджуємо та нарізаємо шматочками.

Дрібно нарізаємо редиску, огірок, зелень та викладаємо у глибоку салатницю.

Охолоджуємо курячу грудку, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо в салатницю.

Очищуємо відварені яйця від шкарлупи, нарізаємо дрібними шматочками та додаємо до решти інгредієнтів.

Присмачуємо страву спеціями, поливаємо кефіром. За бажанням можна додати газованої води та оцту. Перед подачею окрошки на стіл посипте її кропом.

Смачного!

Рецепт окрошки на айрані

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– відварене м'ясо або ковбаска;

– 2 – 3 картоплини;

– 3 – 4 яйця;

– 2 свіжих огірки;

– редиска.

Для заправки:

– 2 літри айрану;

– лимон;

– свіжа зелень;

– сіль, чорний мелений перець.

Приготування:

Відварюємо картоплю до готовності у підсоленій воді, охолоджуємо та нарізаємо на маленькі кубики.

Яйця відварюємо у підсоленій воді близько 8 хвилин, очищаємо від шкарлупи та нарізаємо шматочками.

Змішуємо дрібно нарізане м'ясо або ковбаску з картоплею, яйцями у великій каструлі або мисці.

Нарізаємо огірки кубиками, редиску – кружечками.

З'єднуємо всі інгредієнти та перемішуємо.

Для приготування заправки з'єднуємо айран з дрібно нарізаною зеленню, заправляємо спеціями та соком лимона. Вливаємо заправку до овочів й перемішуємо.

Подаємо окрошку до столу охолодженою.

Смачного!

Рецепт окрошки на квасі

Час: 25 – 30 хвилин

25 – 30 хвилин Порції: 6



Окрошка квасу / Фото Despositfotos

Інгредієнти:

– 1,5 літра хлібного квасу;

– 500 грамів картоплі;

– 300 грамів вареної ковбаси;

– 3 курячих яйця;

– 200 грамів редиски;

– солодкий перець;

– 500 грамів сметани;

– 300 грамів огірка;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– цукор;

– зелень петрушки та зелена цибуля;

– кріп.

Приготування:

Відварюємо картоплю в мундирі, охолоджуємо та очищаємо. Нарізаємо кубиками.

Також відварюємо яйця у підсоленій воді (5 – 7 хвилин від початку кипіння). Охолоджуємо їх, очищаємо від шкарлупи та відділяємо білки від жовтків. Жовтки змішуємо з 1 – 2 чайними ложками цукру, 1 столовою ложкою гірчиці та сметани. Перемішуємо.

Дрібно нарізаємо цибулю, солимо та трішки розминаємо виделкою, аби він пустив сік.

Нарізаємо варену ковбасу, огірки, солодкий перець та редиску. Також дрібно січемо зелень.

Всі продукти перемішуємо у каструлі і заливаємо окрошку квасом. Додаємо зелену цибулю і яєчну заправку. Присмачуємо спеціями.

Відправляємо страву в холодильник, аби вона охолола.

Смачного!

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