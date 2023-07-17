Деруни або оладки з кабачків стануть відмінним варіантом до обіду чи вечері, а ще, якщо запекти їх в духовці можна подавати до сніданку.
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Вони ідеально смакують зі сметаною, кефіром, грецьким йогуртом, або домашнім соусом дзадзикі.
Рецепт оладок з кабачка
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ретельно почистіть картоплю та цибулю. Натріть їх на дрібній тертці або пропустіть через комбайн з відповідною насадкою.
- Кабачок натріть на дрібній тертці та відіжміть з нього зайвий сік.
- Картоплю, цибулю, кабачок, яйце, йогурт або сметану, спеції, вершкове масло та борошно ретельно перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з антипригарним покриттям на середньому вогні. За допомогою ложки формуйте деруни та обсмажуйте їх на сухій сковорідці з обох боків до готовності.
Готові оладки подавайте до столу зі сметаною.
Смачного!