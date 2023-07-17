Не жарьте так кабачки: проверенный рецепт оладий на сковороде
17 июля 2023, 17:01Читати новину українською
Источник:Роксоланан Гарасимов
Кабачки можно приготовить разными способами, но самым вкусным блюдом будут однозначно оладьи или деруны.
Деруны или оладьи из кабачков станут отличным вариантом до обеда или ужина, а еще если запечь их в духовке можно подавать к завтраку.
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Они идеально смакуют со сметаной, кефиром, греческим йогуртом или домашним соусом дзадзики.
Рецепт оладий из кабачка
- Время: 45 минут
- Порции: 4
– 4 средних картофелины;
– 1 кабачок;
– 2 куриных яйца;
– 1 столовая ложка йогурта или сметаны;
– 1 чайная ложка сливочного масла;
– половинка репчатого лука;
– специи (хмели-сунели, черный молотый перец);
– соль;
– 1,5 столовой ложки муки.
Приготовление:
- Тщательно почистите картофель и лук. Натрите их на мелкой терке или пропустите через комбайн с подходящей насадкой.
- Кабачок натрите на мелкой терке и отожмите из него лишний сок.
- Картофель, лук, кабачок, яйцо, йогурт или сметану, специи, сливочное масло и муку тщательно перемешайте.
- Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. С помощью ложки формуйте драники и обжаривайте их на сухой сковороде с обеих сторон до готовности.
Готовые оладьи подавайте к столу со сметаной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт оладий? Попытайтесь также приготовить кабачковую икру, вкуснее, чем в магазине.