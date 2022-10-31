Нью-йорский хот-дог – это очень простое блюдо, осилить приготовление которого сможет даже ребенок. Уникальности ему придают особые компоненты: домашний луковый соус и квашеная капуста.

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Рецепт нью-йоркских хот-догов

Время: 50 минут
Порций: 4

Так просто и так вкусно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 1 багет;
  • 4 сосиски;
  • 120 грамм квашеной капусты;
  • 4 чайные ложки зернистой горчицы.

Луковый соус:

  • 2 столовых ложки масла;
  • 2 луковицы;
  • 3 чайные ложки меда;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 120 миллилитров воды;
  • щепотка острого красного перца;
  • 1/4 чайной ложки корицы.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте на "перья" и пассеруйте на масле. Тушите, часто помешивая, до размягчения (примерно 12 минут). Добавьте кетчуп, соевый соус, воду, мед и специи. Тушите примерно 20 минут и отставьте до охлаждения.
  2. Разделите багет на 4 части, разрежьте вдоль и разогрейте в духовке.
  3. Сварите сосиски.
  4. Смажьте багет изнутри горчицей, выложите на него капусту, добавьте сосиски. Сверху выложите луковый соус.

Приятного аппетита!