Нью-йорский хот-дог – это очень простое блюдо, осилить приготовление которого сможет даже ребенок. Уникальности ему придают особые компоненты: домашний луковый соус и квашеная капуста.
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Рецепт нью-йоркских хот-догов
Время: 50 минут
Порций: 4
Так просто и так вкусно / Фото prakty kulinarni
Ингредиенты:
- 1 багет;
- 4 сосиски;
- 120 грамм квашеной капусты;
- 4 чайные ложки зернистой горчицы.
Луковый соус:
- 2 столовых ложки масла;
- 2 луковицы;
- 3 чайные ложки меда;
- 1 столовая ложка соевого соуса;
- 120 миллилитров воды;
- щепотка острого красного перца;
- 1/4 чайной ложки корицы.
Приготовление:
- Лук нарежьте на "перья" и пассеруйте на масле. Тушите, часто помешивая, до размягчения (примерно 12 минут). Добавьте кетчуп, соевый соус, воду, мед и специи. Тушите примерно 20 минут и отставьте до охлаждения.
- Разделите багет на 4 части, разрежьте вдоль и разогрейте в духовке.
- Сварите сосиски.
- Смажьте багет изнутри горчицей, выложите на него капусту, добавьте сосиски. Сверху выложите луковый соус.
Приятного аппетита!