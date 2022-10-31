Нью-йорський хот-дог – це дуже проста страва, подужати приготування якої зможе навіть дитина. Унікальності йому додають особливі компоненти: домашній цибульний соус та квашена капуста.

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Рецепт нью-йоркських хот-догів

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Так просто і так смачно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

1 багет;

4 сосиски;

120 грамів квашеної капусти;

4 чайні ложки зернистої гірчиці.

Цибулевий соус:

2 столові ложки олії;

2 цибулини;

3 чайні ложки меду;

1 столова ложка соєвого соусу;

120 мілілітрів води;

дрібка гострого червоного перцю;

1/4 чайної ложки кориці.

Приготування:

Цибулю наріжте на "пір'я" і пасеруйте на олії. Тушкуйте, часто помішуючи, до розм’якшення (приблизно 12 хвилин). Додайте кетчуп, соєвий соус, воду, мед і спеції. Тушкуйте приблизно 20 хвилин і відставте до охолодження. Розділіть багет на 4 частини, розріжте вздовж і розігрійте в духовці. Зваріть сосиски. Змастіть багет зсередини гірчицею, викладіть на нього капусту, додайте сосиски. Зверху викладіть цибулевий соус.

Смачного!