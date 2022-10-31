Нью-йорський хот-дог – це дуже проста страва, подужати приготування якої зможе навіть дитина. Унікальності йому додають особливі компоненти: домашній цибульний соус та квашена капуста.
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Рецепт нью-йоркських хот-догів
Час: 50 хвилин
Порцій: 4
Так просто і так смачно / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 1 багет;
- 4 сосиски;
- 120 грамів квашеної капусти;
- 4 чайні ложки зернистої гірчиці.
Цибулевий соус:
- 2 столові ложки олії;
- 2 цибулини;
- 3 чайні ложки меду;
- 1 столова ложка соєвого соусу;
- 120 мілілітрів води;
- дрібка гострого червоного перцю;
- 1/4 чайної ложки кориці.
Приготування:
- Цибулю наріжте на "пір'я" і пасеруйте на олії. Тушкуйте, часто помішуючи, до розм’якшення (приблизно 12 хвилин). Додайте кетчуп, соєвий соус, воду, мед і спеції. Тушкуйте приблизно 20 хвилин і відставте до охолодження.
- Розділіть багет на 4 частини, розріжте вздовж і розігрійте в духовці.
- Зваріть сосиски.
- Змастіть багет зсередини гірчицею, викладіть на нього капусту, додайте сосиски. Зверху викладіть цибулевий соус.
Смачного!