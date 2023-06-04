Кроме сочного шашлыка, запеченного картофеля на мангале можно приготовить ароматные овощи: шампиньоны, сладкие перцы, баклажаны или кабачки.

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Чтобы праздник удался, а готовился без труда – воспользуйтесь рецептами запеченных на мангале овощей, ведь это не только вкусно, но и полезно.

Для мангала в июне отлично подойдет сезонная спаржа, молодой картофель, грибы. В июле-августе смело можно жарить баклажаны, кабачки, цуккини, сладкие перцы.

Рецепт запеченных овощей на мангале

Время: 20 минут

Ингредиенты:

– овощи (перец, цуккини, грибы по выбору или микс);

– масло;

– сухие специи (майоран, орегано, чабрец);

– чеснок;

– соль.

Приготовление:

Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.

Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.

Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.

Подаем с любимым соусом или к картофелю.

Приятного аппетита!

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