Кроме сочного шашлыка, запеченного картофеля на мангале можно приготовить ароматные овощи: шампиньоны, сладкие перцы, баклажаны или кабачки.
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Чтобы праздник удался, а готовился без труда – воспользуйтесь рецептами запеченных на мангале овощей, ведь это не только вкусно, но и полезно.
Для мангала в июне отлично подойдет сезонная спаржа, молодой картофель, грибы. В июле-августе смело можно жарить баклажаны, кабачки, цуккини, сладкие перцы.
Рецепт запеченных овощей на мангале
- Время: 20 минут
Приготовление:
- Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.
- Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.
- Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.
- Подаем с любимым соусом или к картофелю.
Приятного аппетита!