Как приготовить овощи на мангале – готовим из шампиньонов и перцев
4 июня 2023, 08:07Читати новину українською
Погода за окном позволяет собрать самых родных и вместе приготовить вкусные блюда на природе. 24 канал в свою очередь подготовили для вас несколько рецептов из овощей на мангале.
Кроме сочного шашлыка, запеченного картофеля на мангале можно приготовить ароматные овощи: шампиньоны, сладкие перцы, баклажаны или кабачки.
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Чтобы праздник удался, а готовился без труда – воспользуйтесь рецептами запеченных на мангале овощей, ведь это не только вкусно, но и полезно.
Для мангала в июне отлично подойдет сезонная спаржа, молодой картофель, грибы. В июле-августе смело можно жарить баклажаны, кабачки, цуккини, сладкие перцы.
Рецепт запеченных овощей на мангале
- Время: 20 минут
– овощи (перец, цуккини, грибы по выбору или микс);
– масло;
– сухие специи (майоран, орегано, чабрец);
– чеснок;
– соль.
Приготовление:
- Тщательно моем и очищаем по необходимости овощи от кожуры и семян. Нарезаем большими кусочками или оставляем их целыми. Цуккини и баклажаны можно нарезать средними ломтиками.
- Смешиваем масло или майонез, с выжатым чесноком, солью и сухими специями. Смазываем маринадом овощи и выкладываем на решетку.
- Жарим на мангале от 10 – 20 минут в зависимости от овощей.
- Подаем с любимым соусом или к картофелю.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Предлагаем также приготовить шашлык в маринаде из киви. Этот рецепт подчинит ваши рецепторы.