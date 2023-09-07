Мы знаем традиционный вид итальянской пиццы – она круглая, с рыхлыми бортиками и обилием сыра. Мы предлагаем отойти от привычных стандартов и приготовить ленивый вариант вкусности.
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Пицца на слойке – отличная закуска как к обыденному столу, так и к праздничному. Ингредиенты можно изменять в соответствии со вкусами и наполнениями холодильника.
Рецепт ленивой пиццы на слойке
- Время: 15 минут
- Порции: 6
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 200 градусов.
- Покрываем противень слоем пергамента для выпечки. Смазываем оливковым маслом.
- Выкладываем натертый сыр, сверху кусочки салями и хамона, снова салями. Смазываем все томатным соусом.
- Далее снова выкладываем натертый творог, закрываем все тестом.
- Смазываем яйцом и отправляем запекаться на 15 минут в духовку.
- Переворачиваем готовую выпечку, выкладываем листики рукколы, ломтики помидоров, которые (по желанию) можно чередовать с моцареллой.
- Обильно поливаем все бальзамиком и подаем на стол.
Приятного аппетита!