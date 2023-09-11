Українська співачка Настя Каменських, відома за псевдонімом NK, поділилася з читачами рецептом сніданку, який сама часто готує для себе. Йдеться про вівсяні млинці.

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Дівчина пильно стежить за своєю фігурою, займається спортом та фітнесом. Аби снідати як зірка пропонуємо приготувати вівсяні млинці на сковорідці за рецептом співачки та насолоджуватися відмінним смаком ситного і поживного сніданку.

Рецепт вівсяних млинців

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– склянка вівсяних пластівців;

– склянка кефіру;

– куряче яйце;

– сіль;

– цукор;

– олія для смаження.

Приготування:

З вечора заливаємо вівсяні пластівці кефіром так, аби вона повністю просочилася рідиною. Накриваємо шаром харчової плівки та залишаємо на ніч.

Вранці додаємо до маси яйце, сіль та цукор. Ретельно все перемішуємо.

Вівсяна маса повинна бути як густа сметана, якщо вона зарідка – додайте трішки борошна.

Поливаємо розігріту сковорідку олією та викладаємо ложкою млинці. Обсмажуємо з двох сторін до готовності.

Подаємо разом зі сметаною, медом чи іншим улюбленим наповненням. За бажанням можна посипати все ягодами чи нарізати фруктів.

Смачного!

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