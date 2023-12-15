Несмотря на напряженные времена, наступает сказочная пора волшебной атмосферы, когда вокруг царит радость и тепло семейного круга. Есть блюда, которые благодаря своим воспоминаниям способны согретую душу. Давайте приготовим пампухи, которые вы любили в детстве.

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Рецепт пампухов

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Не только десерт, но и традиция / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Для того чтобы тесто на пампухи "выросло", в кухне должно быть тепло и без сквозняков.
  2. В небольшую кастрюлю поместите дрожжи и залейте 1 стаканом теплой (не горячей) воды.
  3. Всыпьте сахар, муку и размешайте.
  4. Дрожжи должны зашипеть, начать работать.
  5. Когда дрожжи заработали, нужно переложить эту смесь в большую миску (или туда, где вы будете замешивать тесто).
  6. Добавьте теплое молоко и полстакана теплой воды.
  7. Взбейте с солью 1 крупное или 2 средних яйца, вылейте туда.
  8. Аккуратно добавляйте муку, примерно 2 стакана.
  9. Положите в тест маргарин, пол стакана сахара, ванильный сахар, 1 столовую ложку водки.
  10. Замешивайте тесто при необходимости добавляя муку (его должно пойти столько, сколько возьмет тесто).
  11. Оно не должно быть слишком жестким и очень редким – средней плотности.
  12. Готовое тесто накройте полотенцем и залейте в теплом месте расти. Оно должно увеличиться в 2 раза.
  13. Для того, чтобы пышки получились особенно рыхлыми, тесто следует толкать, чтобы оно осело и снова выросло.
  14. Когда после второго тесто еще раз вырастет, сформуйте маленькие шарики.
  15. Присыпьте стол или столешницу мукой.
  16. Смажьте руки маслом и формуйте шарики.
  17. Оставьте их на 20 минут подрасти, прикройте полотенцем, чтобы не заветривались.
  18. Можно жарить в кастрюльке или фритюре на разогретом масле до золотистого цвета.
  19. После того, как пышки выспели начините их любимой начинкой с помощью кондитерского мешка.
  20. Храните их в кастрюльке, покрытой крышкой.