Несмотря на напряженные времена, наступает сказочная пора волшебной атмосферы, когда вокруг царит радость и тепло семейного круга. Есть блюда, которые благодаря своим воспоминаниям способны согретую душу. Давайте приготовим пампухи, которые вы любили в детстве.
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Рецепт пампухов
- Время: 3 часа
- Порций: 6
Не только десерт, но и традиция / Фото unsplash
Приготовление:
- Для того чтобы тесто на пампухи "выросло", в кухне должно быть тепло и без сквозняков.
- В небольшую кастрюлю поместите дрожжи и залейте 1 стаканом теплой (не горячей) воды.
- Всыпьте сахар, муку и размешайте.
- Дрожжи должны зашипеть, начать работать.
- Когда дрожжи заработали, нужно переложить эту смесь в большую миску (или туда, где вы будете замешивать тесто).
- Добавьте теплое молоко и полстакана теплой воды.
- Взбейте с солью 1 крупное или 2 средних яйца, вылейте туда.
- Аккуратно добавляйте муку, примерно 2 стакана.
- Положите в тест маргарин, пол стакана сахара, ванильный сахар, 1 столовую ложку водки.
- Замешивайте тесто при необходимости добавляя муку (его должно пойти столько, сколько возьмет тесто).
- Оно не должно быть слишком жестким и очень редким – средней плотности.
- Готовое тесто накройте полотенцем и залейте в теплом месте расти. Оно должно увеличиться в 2 раза.
- Для того, чтобы пышки получились особенно рыхлыми, тесто следует толкать, чтобы оно осело и снова выросло.
- Когда после второго тесто еще раз вырастет, сформуйте маленькие шарики.
- Присыпьте стол или столешницу мукой.
- Смажьте руки маслом и формуйте шарики.
- Оставьте их на 20 минут подрасти, прикройте полотенцем, чтобы не заветривались.
- Можно жарить в кастрюльке или фритюре на разогретом масле до золотистого цвета.
- После того, как пышки выспели начините их любимой начинкой с помощью кондитерского мешка.
- Храните их в кастрюльке, покрытой крышкой.