Несмотря на напряженные времена, наступает сказочная пора волшебной атмосферы, когда вокруг царит радость и тепло семейного круга. Есть блюда, которые благодаря своим воспоминаниям способны согретую душу. Давайте приготовим пампухи, которые вы любили в детстве.

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Рецепт пампухов

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Не только десерт, но и традиция / Фото unsplash

Ингредиенты для опары:

– 50 грамм дрожжей;

– 2 чайные ложки сахара;

– 2 ложки муки.

Для теста:

– 0,5 литра теплого молока;

– 1 или 2 яйца (в зависимости от размера);

– пол пачки маргарина;

– масло для жарки;

– 1 столовая ложка водки;

– ванильный сахар по вкусу;

– мука (сколько возьмет тесто);

– пол стакана сахара.

Приготовление:

Для того чтобы тесто на пампухи "выросло", в кухне должно быть тепло и без сквозняков. В небольшую кастрюлю поместите дрожжи и залейте 1 стаканом теплой (не горячей) воды. Всыпьте сахар, муку и размешайте. Дрожжи должны зашипеть, начать работать. Когда дрожжи заработали, нужно переложить эту смесь в большую миску (или туда, где вы будете замешивать тесто). Добавьте теплое молоко и полстакана теплой воды. Взбейте с солью 1 крупное или 2 средних яйца, вылейте туда. Аккуратно добавляйте муку, примерно 2 стакана. Положите в тест маргарин, пол стакана сахара, ванильный сахар, 1 столовую ложку водки. Замешивайте тесто при необходимости добавляя муку (его должно пойти столько, сколько возьмет тесто). Оно не должно быть слишком жестким и очень редким – средней плотности. Готовое тесто накройте полотенцем и залейте в теплом месте расти. Оно должно увеличиться в 2 раза. Для того, чтобы пышки получились особенно рыхлыми, тесто следует толкать, чтобы оно осело и снова выросло. Когда после второго тесто еще раз вырастет, сформуйте маленькие шарики. Присыпьте стол или столешницу мукой. Смажьте руки маслом и формуйте шарики. Оставьте их на 20 минут подрасти, прикройте полотенцем, чтобы не заветривались. Можно жарить в кастрюльке или фритюре на разогретом масле до золотистого цвета. После того, как пышки выспели начините их любимой начинкой с помощью кондитерского мешка. Храните их в кастрюльке, покрытой крышкой.

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