Попри напружені часи наступає казкова пора чарівної атмосфери, коли навколо панує радість та тепло родинного кола. Існують страви, які завдяки своїм спогадам здатні зігріту душу. Давайте приготуємо пампухи, які ви куштували у дитинстві.

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Рецепт пампухів

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Не тільки десерт, а й традиція / Фото unsplash

Інгредієнти для опари:

– 50 грамів дріжджів;

– 2 чайні ложки цукру;

– 2 ложки борошна.

Для тіста:

– 0,5 літра теплого молока;

– 1 або 2 яйця (залежно від розміру);

– пів пачки маргарину;

– олія для смаження;

– 1 столова ложка горілки;

– ванільний цукор до смаку;

– борошно (скільки візьме тісто);

– пів склянки цукру.

Приготування:

Для того, щоб тісто на пампухи "виросло", у кухні має бути тепло та без протягів. У невелику каструлю помістіть дріжджі та залийте 1 склянкою теплої (не гарячої) води. Всипте цукор, борошно та розмішайте. Дріжджі повинні зашипіти, почати працювати. Коли дріжджі запрацювали, потрібно перелити цю суміш у велику миску (або туди, де ви будете замішувати тісто). Додайте тепле молоко і пів склянки теплої води. Збийте з сіллю 1 велике або 2 середніх яйця, вилийте туди. Акуратно додавайте борошно, приблизно 2 склянки. Покладіть до тіста маргарин, пів склянки цукру, ванільний цукор, 1 столову ложку горілки. Замішуйте тісто за необхідності додаючи борошно (його має піти стільки, скільки візьме тісто). Воно не має бути дуже твердим і дуже рідким – середньої щільності. Готове тісто накрийте рушником та залите у теплому місці рости. Воно має збільшитись у 2 рази. Для того, щоб пампухи вийшли особливо пухкими, тісто слід поштурхати, щоб воно осіло та знову виросло. Коли після другого разу тісто ще раз виросте, сформуйте маленькі кульки. Присипте стіл або стільницю борошном. Змастіть руки олією та формуйте кульки. Залишіть їх на 20 хвилин підрости, прикрийте рушником, щоб не завітрювались. Можна смажити у каструльці чи фритюрі на розігрітій олії до золотистого кольору. Після того, як пампухи вистигли начиніть їх улюбленою начинкою за допомогою кондитерського мішка. Зберігайте їх у каструльці, накритій кришкою.

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