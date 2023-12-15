Как приготовить пампухи, которые вы любили в детстве: рецепт от бабушки

Рождество – это время тепла, уюта и, конечно же, невероятно вкусных блюд. Среди большого количества вкусностей, особое место в сердце многих занимают пампухи – рыхлые, ароматные и изящные.

Несмотря на напряженные времена, наступает сказочная пора волшебной атмосферы, когда вокруг царит радость и тепло семейного круга. Есть блюда, которые благодаря своим воспоминаниям способны согретую душу. Давайте приготовим пампухи, которые вы любили в детстве.

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Рецепт пампухов

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Не только десерт, но и традиция / Фото unsplash

– 50 грамм дрожжей;– 2 чайные ложки сахара;– 2 ложки муки.– 0,5 литра теплого молока;– 1 или 2 яйца (в зависимости от размера);– пол пачки маргарина;– масло для жарки;– 1 столовая ложка водки;– ванильный сахар по вкусу;– мука (сколько возьмет тесто);– пол стакана сахара.

Приготовление:

Для того чтобы тесто на пампухи "выросло", в кухне должно быть тепло и без сквозняков. В небольшую кастрюлю поместите дрожжи и залейте 1 стаканом теплой (не горячей) воды. Всыпьте сахар, муку и размешайте. Дрожжи должны зашипеть, начать работать. Когда дрожжи заработали, нужно переложить эту смесь в большую миску (или туда, где вы будете замешивать тесто). Добавьте теплое молоко и полстакана теплой воды. Взбейте с солью 1 крупное или 2 средних яйца, вылейте туда. Аккуратно добавляйте муку, примерно 2 стакана. Положите в тест маргарин, пол стакана сахара, ванильный сахар, 1 столовую ложку водки. Замешивайте тесто при необходимости добавляя муку (его должно пойти столько, сколько возьмет тесто). Оно не должно быть слишком жестким и очень редким – средней плотности. Готовое тесто накройте полотенцем и залейте в теплом месте расти. Оно должно увеличиться в 2 раза. Для того, чтобы пышки получились особенно рыхлыми, тесто следует толкать, чтобы оно осело и снова выросло. Когда после второго тесто еще раз вырастет, сформуйте маленькие шарики. Присыпьте стол или столешницу мукой. Смажьте руки маслом и формуйте шарики. Оставьте их на 20 минут подрасти, прикройте полотенцем, чтобы не заветривались. Можно жарить в кастрюльке или фритюре на разогретом масле до золотистого цвета. После того, как пышки выспели начините их любимой начинкой с помощью кондитерского мешка. Храните их в кастрюльке, покрытой крышкой.

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