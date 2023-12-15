Как приготовить пампухи, которые вы любили в детстве: рецепт от бабушки
15 декабря 2023, 19:11Читати новину українською
Источник:terminovo
Рождество – это время тепла, уюта и, конечно же, невероятно вкусных блюд. Среди большого количества вкусностей, особое место в сердце многих занимают пампухи – рыхлые, ароматные и изящные.
Несмотря на напряженные времена, наступает сказочная пора волшебной атмосферы, когда вокруг царит радость и тепло семейного круга. Есть блюда, которые благодаря своим воспоминаниям способны согретую душу. Давайте приготовим пампухи, которые вы любили в детстве.
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Рецепт пампухов
- Время: 3 часа
- Порций: 6
– 50 грамм дрожжей;
– 2 чайные ложки сахара;
– 2 ложки муки.
Для теста:
– 0,5 литра теплого молока;
– 1 или 2 яйца (в зависимости от размера);
– пол пачки маргарина;
– масло для жарки;
– 1 столовая ложка водки;
– ванильный сахар по вкусу;
– мука (сколько возьмет тесто);
– пол стакана сахара.
Приготовление:
- Для того чтобы тесто на пампухи "выросло", в кухне должно быть тепло и без сквозняков.
- В небольшую кастрюлю поместите дрожжи и залейте 1 стаканом теплой (не горячей) воды.
- Всыпьте сахар, муку и размешайте.
- Дрожжи должны зашипеть, начать работать.
- Когда дрожжи заработали, нужно переложить эту смесь в большую миску (или туда, где вы будете замешивать тесто).
- Добавьте теплое молоко и полстакана теплой воды.
- Взбейте с солью 1 крупное или 2 средних яйца, вылейте туда.
- Аккуратно добавляйте муку, примерно 2 стакана.
- Положите в тест маргарин, пол стакана сахара, ванильный сахар, 1 столовую ложку водки.
- Замешивайте тесто при необходимости добавляя муку (его должно пойти столько, сколько возьмет тесто).
- Оно не должно быть слишком жестким и очень редким – средней плотности.
- Готовое тесто накройте полотенцем и залейте в теплом месте расти. Оно должно увеличиться в 2 раза.
- Для того, чтобы пышки получились особенно рыхлыми, тесто следует толкать, чтобы оно осело и снова выросло.
- Когда после второго тесто еще раз вырастет, сформуйте маленькие шарики.
- Присыпьте стол или столешницу мукой.
- Смажьте руки маслом и формуйте шарики.
- Оставьте их на 20 минут подрасти, прикройте полотенцем, чтобы не заветривались.
- Можно жарить в кастрюльке или фритюре на разогретом масле до золотистого цвета.
- После того, как пышки выспели начините их любимой начинкой с помощью кондитерского мешка.
- Храните их в кастрюльке, покрытой крышкой.