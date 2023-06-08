Панкейки – традиционное американское блюдо, чрезвычайно популярное в Канаде. Ее традиционно подают с кленовым сиропом, но можно и с мороженым или вареньем.
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Рецепт рыхлых панкейков
- Время: 15 – 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпаем его в миску, добавляем соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Добавляем молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты, пока не получим однородное густое тесто без комочков.
- Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, их можно переворачивать.
- Готовим, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.
Приятного аппетита!