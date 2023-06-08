Панкейки – традиційна американська страва, яка надзвичайно популярна в Канаді. Її традиційно подають з кленовим сиропом, але можна і з морозивом чи варенням.

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Рецепт пухких панкейків

Час: 15 – 30 хвилин

15 – 30 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 135 грамів борошна;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 130 мілілітрів молока;

– 1 велике яйце;

– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипаємо його в миску, додаємо сіль та розпушувач.

В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.

Додаємо молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти, поки не отримаємо однорідне густе тісто без грудочок.

Порада: зачерпніть тісто для млинців ложкою для морозива або невеликою мірною чашкою ¼. Це забезпечить їх однаковий розмір. Щоб отримати ідеально круглі млинці, можна скористатися спеціальним кільцем для смаження.

Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 столову ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, їх можна перевертати.

Готуємо, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.

Смачного!

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