Панкейки – традиційна американська страва, яка надзвичайно популярна в Канаді. Її традиційно подають з кленовим сиропом, але можна і з морозивом чи варенням.
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Рецепт пухких панкейків
- Час: 15 – 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипаємо його в миску, додаємо сіль та розпушувач.
- В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
- Додаємо молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти, поки не отримаємо однорідне густе тісто без грудочок.
- Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 столову ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, їх можна перевертати.
- Готуємо, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.
Смачного!