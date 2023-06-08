15 минут и готово: подаем рыхлые панкейки на завтрак
8 июня 2023, 17:01Читати новину українською
Источник:Анна Банана
Панкейки очень похожи на наши традиционные оладьи, но в американской версии они более пухлые. Как приготовить оригинальную рецептуру блюда – рассказываем в материале.
Панкейки – традиционное американское блюдо, чрезвычайно популярное в Канаде. Ее традиционно подают с кленовым сиропом, но можно и с мороженым или вареньем.
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Рецепт рыхлых панкейков
- Время: 15 – 30 минут
- Порции: 2
– 135 граммов муки;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 130 миллилитров молока;
– 1 большое яйцо;
– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Тщательно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпаем его в миску, добавляем соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Добавляем молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты, пока не получим однородное густое тесто без комочков.
- Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, их можно переворачивать.
- Готовим, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить молодой картофель с укропом за нашим. рецептом.