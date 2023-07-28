Панкейки – традиционное блюдо американской кухни, которое может приготовить каждый. Их можно подавать со свежими ягодами, фруктами или просто полить кленовым сиропом или домашним вареньем.

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Традиционно их готовят на молоке, но есть и без него варианты: на воде или кефире. Обязательно попытайтесь приготовить их к завтраку для всей семьи.

Рецепт панкейков на молоке

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 135 граммов муки;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– щепотка соли;

– 130 миллилитров молока;

– 1 большое яйцо;

– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.

Приготовление:

Предварительно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешиваем с солью и разрыхлителем.

В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.

Добавляем молочную смесь в муку и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты.

Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки.

Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.

Приятного аппетита!

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